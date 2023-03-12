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國民黨上演宮鬥劇？ 柯志恩：不按劇本演才是好局

2023/3/12 18:36
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（中央社記者林巧璉高雄12日電）外界關注國民黨總統候選人何時明朗化，國民黨智庫執行長柯志恩今天指出，外界把國民黨當成宮鬥劇在看，但「不按現有劇本演出的，才可能是好局」。

「政治人物可以不按照政治劇本演出」，柯志恩今天在臉書發文指出，台灣政論節目很多，政治如同八點檔連續劇，一條基本的主線外，要加入很多插曲情節，且劇本走法要符合大部分觀眾的認知模式，這樣才不用花太多腦力往下看。

柯志恩指出，目前主線發展到「民進黨已定於一尊，國民黨還在亂」，但根據自己經驗，不覺得國民黨有亂，只是這不符合外界對國民黨的期待。所以劇本仍朝「宮鬥」方向走，被點名的要角一定要被演成「誰卡誰」、「誰仍不死心」等。

柯志恩表示，新北市長侯友宜民調最高，絕對是政治劇男一號，不過從未公開表態，選民和政治評論員等不了，不符合大家期待，外界就開始臆測和謾罵。

她說，國民黨主席朱立倫說了800遍「自己會是無私無我的總教練」，但沒人相信，因為不符合他的人設。

柯志恩感嘆，國民黨在野後拿到的都不是好牌，未來出線的人是出來「承擔」不是「承接」，必須負重前行。看戲的人就多給潛在候選人好言，不按現有劇本演出的，才可能會是好局。（編輯：謝雅竹）1120312

#柯志恩
#國民黨智庫
#侯友宜
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