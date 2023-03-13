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首頁 / 政治

退輔會籲退將勿貪蠅頭小利 落入中共統戰圈套

2023/3/13 13:00（3/13 13:20 更新）
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（中央社記者林敬殷台北13日電）多個退伍軍人社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動，退輔會今天舉行記者會，由副主委李文忠宣讀新聞稿，呼籲少數黃埔先進切勿因貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套，自失立場，造成國人對國軍及榮民的誤解和不諒解。

李文忠在記者會開始時，宣讀退輔會新聞稿。他表示，對於兩岸退伍軍人社團交流及榮民赴陸旅遊、工作，一向持正面態度。然此次陸方以黃埔校友會明義邀請黃埔先進赴陸參加黃埔99週年紀念大會，退輔會「深表不妥」。

李文忠說，黃埔建校以來，一直以保衛中華民國及反共為歷史任務及職志；黃埔軍校於政府播遷來台後，在高雄鳳山復校，黃埔的正統一直是在中華民國。黃埔先進赴陸參加陸方舉辦的紀念大會，實在是違背黃埔的傳統和精神。

李文忠表示，退輔會誠摯呼籲，少數黃埔先進切勿因貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套，自失立場，造成國人對國軍及榮民的誤解和不諒解。

李文忠指出，退輔會對發起者的身分、動機及目的「深感不解」，除公開呼籲外，也將循管道勸阻退伍軍人社團勿參與這類活動，導致親痛仇快的結果。退輔會也籲請國安單位追查其背後的脈絡，及是否有不當違法情事。

對於媒體詢問退輔會是否有所掌握，馮世寬說，退輔會沒有權責去管理這些事，但有義務告訴退輔會代表所有退伍袍澤這些事情；李文忠說，哪些人或單位發起及參加都是公開資訊，可以去相關的退伍軍人社團找到。

在記者結束後，媒體詢問如何看待金門二膽上兵因離營失聯，15日即將發布通緝。

馮世寬說，這些細節的部分，他個人沒有掌握，從日本媒體誤導報導以後，不斷有事件發生，個人警覺性是「那都是計畫性的作為」。

他說，假如再深一層問的話，他個人覺得，這個兵游泳過去的可能性是不大的，但因沒有得到正確的消息，他只保留到這裡。（編輯：蘇龍麒）1120313

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