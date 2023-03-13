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首頁 / 政治

接見傑青獎得主 賴清德期許讓台灣充滿愛

2023/3/13 15:25
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（中央社記者葉素萍台北13日電）副總統賴清德今天接見傑青獎得獎代表，他肯定得獎者的服務精神、付出與奉獻，是年輕人的典範，並期許大家一起努力，讓台灣充滿愛。

賴副總統今天在總統府接見「第29屆全國大專院校傑出服務性社團暨社團領袖傑青獎」得獎代表、指導老師及國際傑人會中華民國總會重要幹部，並恭喜得獎者在全國大專院校眾多服務性社團中脫穎而出。

副總統致詞提到，諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女曾說：「愛，是在別人的需要上，看見自己的責任」。在這次土耳其和敘利亞邊境的震災中，台灣民眾踴躍捐輸，目前已經超過新台幣11億元，讓土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）非常感動，盛讚「Taiwan Can Help」，並表示「只要有台灣，就沒有不可能的事」。

賴副總統說，台灣民眾一向相當有愛心，除了國內發生災情事故時踴躍捐款外，日本311地震、南亞海嘯時，台灣民眾也展現出愛心，關心其他國家。

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副總統說，這次得獎者參加的社團，有些是到台灣偏鄉提供社區服務，有些是服務特定團體，如中國醫藥大學上醫醫療服務團到偏鄉服務、長庚科技大學星兒志工社照顧自閉症孩童，以及到泰北等地擔任國際志工，充分展現大家的愛心。

賴副總統認為，無論哪一個社團、提供什麼樣的服務，都是德蕾莎修女精神的具體實踐，非常了不起，他期許大家一起讓台灣成為一個充滿愛的地方；他說，看到得獎者們就像看到台灣的希望，不僅具有愛心，也是年輕人的典範，他非常欽佩、感謝大家的付出與奉獻。（編輯：張均懋）1120313

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