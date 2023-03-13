蔡總統致賀教宗就職10週年 駐教廷使館辦藝術展慶祝

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「五餅二魚」台灣藝術特展的作品近日克服萬難運抵羅馬，明天將在駐教廷大使館盛大揭幕，慶祝教宗方濟各就職10週年。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年3月13日

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）為慶祝教宗方濟各就職10週年，駐教廷大使館明天將舉辦「五餅二魚」台灣藝術特展；總統蔡英文向教宗致賀電，強調台灣將持續與教廷合作，在友愛、正義與和平道路上共同前行，彰顯人性寶貴價值。

教宗方濟各13日就職滿10週年，駐教廷大使館14日將在館內舉辦五餅二魚藝術特展開幕式。駐教廷使館在官方臉書預告，此次特展將展出台灣藝術家曾英棟的27件作品，作品分別由台南、柏林運到義大利，過程須克服羅馬狹小道路、鋪石地板縫隙、大理石門檻、超窄電梯等挑戰，一路闖關才終於運抵大使館。

曾英棟接受中央社記者越洋電訪時表示，他從2012年就開始以愛與能量的分享作為創作主題，此一理念恰好呼應教宗方濟各不斷提倡的「願祢受讚頌」及「眾位弟兄」通諭，都希望呼籲世人發揮友善環境、博愛濟世的精神，凸顯台灣與教廷享有許多共同理念價值，盼透過藝術與文化對話，更加深化雙邊的相互了解與友誼。

曾英棟認為，駐教廷大使館以策畫藝術展方式來慶祝教宗就職10週年，相當具有創意與特殊意義，將原本嚴肅冰冷的官場空間，注入藝術變身為畫廊；不僅可讓工作人員感受不同氛圍，對來洽公的外賓，也可呈現國家軟實力，自然地傳遞台灣文化底蘊。

曾英棟表示，他雖非天主教徒，但跟基督信仰很有淵源，曾因家庭信仰背景在出生時受洗，小學、國中也都有上主日學，後來雖未繼續去教會，但或因兒時對聖經故事的認識，讓他創作時自然融入「五餅二魚」靈感，此次能獲邀前來駐教廷使館舉辦展覽，他認為是奇妙機緣、深感榮幸。

駐教廷大使館在臉書分享蔡總統恭賀教宗就職10週年的賀電指出，台梵多年來共同合作應對許多重大挑戰，濟弱扶貧，台灣完全認同並落實教宗「願祢受讚頌」及「眾位弟兄」兩通諭理念，傾聽大地及窮人的吶喊，積極對環境永續、濟弱扶貧做出貢獻。

蔡總統賀電指出，遭逢全球疫情肆虐、俄烏戰爭及土耳其、敘利亞大地震等天災人禍，台灣與教廷共同合作，期在友愛、正義與和平的道路上共同前行，彰顯人性寶貴價值。

蔡總統賀電指出，為慶賀教宗就職10週年，駐教廷大使館將於3月14日舉辦「五餅二魚藝術展」，藉由台灣藝術家作品呼應教宗提出的「願祢受讚頌」及「眾位弟兄」兩通諭，以彰顯台灣與教廷共享之價值。

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蔡總統最後誠摯祝願教宗聖躬康泰，在全球各地成功促進人類尊嚴、基本人權、民主、自由等普世價值並收宏效。

「五餅二魚」是耶穌在世時所行的一個神蹟。耶穌把五個餅和兩條魚祝福後，分給5000人吃飽並有剩餘。五餅二魚源頭是由平凡小孩子心甘情願奉獻他所有食物開始，通過主耶穌的手，轉變成豐富恩典；代表著個人力量雖微小，但只要出於信心與愛，主耶穌會用祂的手讓這一切變成利益眾人的力量。（編輯：林克倫、楊凱翔）1120313