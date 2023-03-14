賴清德將領表選總統 呂秀蓮：加油、祝福

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（中央社記者林敬殷、王承中、郭建伸台北14日電）副總統賴清德將在明天登記民進黨總統初選，前副總統呂秀蓮今天表示，她給予賴清德加油跟祝福，賴清德的行政資歷非常完整，各方面都可以讓大家檢驗。她還說，「我的時代已經過去」。

呂秀蓮上午赴立法院拜會民進黨、國民黨及台灣民眾黨黨團，宣傳於19日舉辦的「民間國是會議」。

呂秀蓮在拜會民進黨團時，媒體詢問關於賴清德參選總統。她說，希望全民可以選出最好的國家領導人，尤其現在民進黨內一片團結、一片和諧，自己跟賴清德同樣身為副總統，在同事之誼，當然會格外給他加油跟祝福；賴清德從政資歷完整，「各方面可以檢驗，祝福他」。

媒體詢問會否去領表參選，呂秀蓮表示，「我的時代已經過去」，讓年輕人來加油，而年輕人也不要過度強調世代交替，應該可以換個詞叫「世代接力」，因為任何事情，老中青都應世代接替或接力。

呂秀蓮表示，3月19日將於台北國際會議中心召開超越黨派、族群、宗教的第一場「民間國是會議」；第一輪將分別在北中南分區舉辦，再擇期召開全國國是會議，內容包括「國家安全態勢、美中對台戰略、兩岸政黨角力與台灣共識的建構」四大專題。

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呂秀蓮拜會國民黨立院黨團時，黨團總召曾銘宗向呂秀蓮說，民進黨執政6年多來，每次遭遇重大事件都說朝野要團結對外，但都只淪為口號，國民黨團大方向贊成呂秀蓮召開民間國是會議理念，也會鼓勵國民黨立委踴躍參加。

民眾黨團總召邱臣遠則向呂秀蓮表示，近年國際局勢變化，台灣處於美、中對抗前線，面臨重大安全風險，但目前藍綠兩黨兩岸政策偏頗，如何凝聚主流民意至關重要；感謝呂秀蓮邀訪，民眾黨團將做後續安排。（編輯：蘇龍麒）1120314