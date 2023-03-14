慶教宗就職10週年 駐館辦五餅二魚展彰顯台梵邦誼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北14日電）慶祝教宗方濟各就職10週年，駐教廷大使館「五餅二魚」特展今天舉辦開幕式，教廷文化教育部長梅東薩等高層出席，盛讚展覽以台灣在地藝術呼應教宗「眾位弟兄」通諭人道精神，極具創意巧思。

教宗方濟各13日就職滿10週年，駐教廷大使館為彰顯台梵邦誼，特別以聖經知名故事「五餅二魚」為主題，邀請台南知名藝術家曾英棟策展。

駐教廷大使李世明致詞表示，教宗就職10週年象徵了一個重要的里程碑，經過了廣泛的諮詢及討論，大使館特別選定「五餅二魚」作為本次特展主題，其中不僅包含「5乘以2等於10」的數字寓意，更重要的是完美詮釋聖經著名「五餅二魚」的神蹟，代表了憐憫、分享與慈愛，忠實呼應教宗方濟各「眾位弟兄」通諭的精髓。

李世明表示，在台灣的風俗民情中，同樣有「愈是樂於分享，愈能有餘」的文化傳統，例如台灣在疫情、烏俄戰爭及土耳其、敘利亞大地震期間，民間與政府對於烏克蘭、土耳其受災國家主動慷慨援贈，都充分體現了台灣社會樂善好施的民族性，也就是「友善台灣」（Friendly Taiwan）的本質。

李世明強調，盼藉由此次特展，深化國際社會認識台灣所秉持之「良善力量」，台灣也將持續在世界和平、民主人權、人道援助及環境保護等與教廷共享之普世價值上，積極響應教宗呼籲並深化台梵合作，讓「眾位弟兄」與「友善台灣」攜手，共同為全球做出具體貢獻。

教廷文化教育部長梅東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機主教致詞時盛讚五餅二魚特展的巧思，他表示，為表達教廷感激之情，他要反過來描述 10這個數字，對台灣也有高度歷史象徵意義，中華民國國慶是所謂的「雙十日」，因為國家誕生日是1911年10月10日，因此他對於「數字10」能成為台梵團結的友誼象徵，感到很高興。

梅東薩補充，另一巧合是3月10日時，「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展在台北故宮舉辦開展晚會，開啟台梵間又一個美麗的友誼合作。

台南教區主教林吉男專程從台灣前往參加，他接受中央社越洋電訪時表示，他很榮幸看到台南出身的藝術家到駐教廷使館策展，他此行也將利用主教獲得教宗個別談話的機會，代表台灣民眾與教友問候教宗，請教宗在重視中國福傳的同時，不要忽視台灣的孩子，兩岸教友都盼得到教宗的關愛。

今天出席活動的重要貴賓包含促進整體人類發展部秘書長斯梅里利（Alessandra Smerilli）修女、教廷新聞傳播秘書長魯伊斯（Lucio Adrian Ruiz）、梵蒂岡宗座圖書館暨宗座檔案館總館長扎尼總主教（Angelo Vincenzo Zani）、跨宗教對話部副秘書長鮑霖神父（Paulin B. Kubuya），以及各國使節團成員等約200人。

「五餅二魚」是聖經記載神蹟，耶穌把5個餅和2條魚祝福後，分給5000人吃飽還有剩餘，象徵樂於分享、戰勝冷漠。

駐教廷大使館今天特別在活動現場精心設計「五餅二魚」點心盤，挑選來自台、義的5種餅及2種魚點心，另在點心補充桌張貼描繪該神蹟的畫作，象徵「食物源源不絕湧現」，讓與會賓客驚呼是對聖經「五餅二魚」神蹟最傳神的詮釋。（編輯：楊凱翔）1120314

台灣藝術家曾英棟（前排左1）以複合材質作品，在駐教廷大使館策畫五餅二魚藝術特展，彰顯台梵共同價值並促進雙邊文化交流。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年3月14日