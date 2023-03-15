前台東建設處長許瑞貴選立委 提300億快速道路政見

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）回復國民黨籍的前台東縣政府建設處長許瑞貴今天表態參選下屆立委選舉。他說，明年有機會到立法院首先爭取300多億元預算，興建從台東市到鹿野、關山、海端的快速道路。

對於許瑞貴表態參選，國民黨秘書長、前台東縣長黃健庭接受中央社記者電話訪問表示，有人表達願代表黨參選，身為祕書長當然表示歡迎，至於提名與否自有黨內作業程序。台東縣長饒慶鈴則表示，「只有意願的都支持」。

許瑞貴今年1月間向媒體表達參選下屆立委意願，隨即獲得農會系統支持回復國民黨籍，2月請辭陸續徵詢各方意見。他今天參加關山地區農會農民節大會時首次公開宣布參選立委，並表示「黃健庭、饒慶鈴都希望我出來替地方做事情」。

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對於地方關心政見，曾任縣府建設處長的許瑞貴說，如果明年有機會到立法院，首先爭取新台幣300多億元的預算，興建從台東市到鹿野、關山、海端的快速道路。

許瑞貴當選關山鎮第12、13屆鎮長，任滿後於2001年、2004年分別代表親民黨和民進黨參選立委，都敗給國民黨黃健庭；2005年再戰台東市長未成功。重返公職後先在台東縣議會服務，後來在黃健庭邀請下進入台東縣政府服務，先後擔任城鄉發展處長、農業處長、建設處長。直到今年1月請辭。（編輯：孫承武）1120315