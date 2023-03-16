林飛帆投書美國刊物駁斥疑美論 籲國際持續支持

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（中央社台北16日電）民進黨副秘書長林飛帆今天說，「疑美論」把台灣與美國的合作說成是挑起戰爭衝突，完全忽視在區域中進行軍事威脅挑釁、對台射飛彈恫嚇、侵擾日本經濟水域、將南海軍事化的不是美國，而是中國。

林飛帆在臉書的貼文並說，試圖在美中之間維持虛假的等距關係，只是給意圖改變區域現狀的中國更大的槓桿，將「台海問題」從國際議題轉換成中國的內政問題，削弱國際民主陣營挺台的空間。

他說，對國際社會支持台灣的聲音採取「懷疑論」或「妖魔化」不只會削弱台灣社會對台灣安全的信心，也會讓中國武力恫嚇台灣有更強的心戰效果。他說，台灣出現的「疑美論」在每個面向都符合中共對台認知戰的作為。台美之間以及台灣和國際民主陣營之間，必須更緊密合作對抗這樣的認知操作。

鑑於「疑美論」近來在台甚囂塵上，林飛帆和民進黨連江縣黨部主任委員李問共同署名投書美國國際關係半月刊「國家利益」（The National Interest）駁斥相關論調，向國際社會說明疑美論如何在台灣被擴散、操作。他們以「疑美論將危害區域安全」為名的投書15日在「國家利益」網站上刊登。

林飛帆和李問在投書中指出，抱持及散播「疑美論」的人士歸根究柢是拒絕選邊站，企圖在中國和美國之間呈現虛假的等距關係。但由於中國並非在台灣海峽扮演中立的腳色，反而是以強勢作風變本加厲，如果台灣無法和美國及理念相近的民主國家緊密合作，只會讓中國更容易擴張在台灣海峽的軍事影響力，進而干擾印太地區的和平。

投書說，如果對於國際社會支持台灣的舉動抱持懷疑立場，將侵蝕社會大眾對台灣安全的信心，並且削弱台灣和國際夥伴之間的互信關係。這類論述也助長採取綏靖主義政策的呼聲，更將徹底改變台灣海峽地緣政治的現狀。

他們在投書中說，在這個情況下，理念相近的民主國家，持續以明確的方式表達對台灣的支持，對於讓社會大眾安心非常重要。（編輯：郭無患）1120316