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中國：一中基礎上 為宏都拉斯經濟創造更多機遇

2023/3/16 16:52（3/17 09:03 更新）
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（中央社台北16日電）台宏邦交傳生變，中國外交部今天表示，中方願在「一個中國」原則基礎上，與包括宏都拉斯在內的各國發展友好合作關係，相信這將為宏都拉斯經濟發展和人民福祉創造更多機遇。

綜合陸媒澎湃新聞、環球網報導，中國外交部16日下午舉行例行記者會，路透社記者提問，台灣方面警告宏都拉斯，即使承擔大量債務，也不要被中方提供的援助所誘惑。中方對此有何評論？

中國外交部發言人汪文斌稱，「一個中國」原則是中國與世界各國建立外交關係的政治基礎和前提。近年來，巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加、尼加拉瓜等國相繼與中國建立或恢復外交關係後，雙邊務實合作快速發展，有力助推相關國家經濟社會發展，給各國人民帶來實實在在的好處。

他並稱，中方願在「一個中國」原則基礎上，與包括宏都拉斯在內的世界各國發展友好合作關係，相信這將為宏都拉斯經濟發展和人民福祉創造更多機遇。

汪文斌還稱，針對記者提到的有關台灣民進黨當局的相關言論，中方要指出的是台灣是中國不可分割的一部分，台灣民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂的立場，終將以失敗而告終。

外交部15日召見宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos），外交部次長俞大㵢表達了嚴正關切，呼籲宏都拉斯謹慎斟酌，勿落入中國圈套。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1120316

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汪文斌
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