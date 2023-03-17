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國民黨團：陳耀祥遭列瀆職罪被告 應下台靜候調查

2023/3/17 14:42
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（中央社記者范正祥台北17日電）台北地檢署為釐清鏡電視執照申設是否涉及外力介入，日前將NCC主委陳耀祥列為他字案瀆職罪被告。國民黨立法院黨團今天召開記者會，呼籲陳耀祥應知所進退、立即請辭，靜候調查。

鏡電視去年1月獲得國家通訊傳播委員會（NCC）准設新聞台後，電視台董事會與經營階層多次變更，也接連遭立委爆料財務疑慮、公司治理、執照申設爭議等。

國民黨團今天召開記者會，首席副書記長林思銘主持，立委李德維、王鴻薇出席。

林思銘表示，鏡電視在執照審核通過前，爆發股東鬥爭及一連串經營和財務上的問題，現在台北地檢署已正式將陳耀祥列為瀆職罪被告，這是NCC成立17年來最大的醜聞，國民黨團要求檢調務必查出真相。

他說，陳耀祥應該知所進退，國民黨團要求陳耀祥立即下台接受調查，也支持檢方。

關於此案的後續調查，李德維說，不希望看到檢方高高舉起、又輕輕放下。

王鴻薇呼籲，監察院盡速提出鏡電視調查報告，期望北檢勿枉勿縱，國民黨團會持續監督鏡電視案相關後續。（編輯：蘇志宗）1120317

#陳耀祥
#國民黨團
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