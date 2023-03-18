賴清德受邀野百合學運33週年餐會 盼共守民主護台灣

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（中央社記者溫貴香台北18日電）野百合學運33週年，副總統賴清德今天晚間受邀出席野百合學運世代聯盟餐會時表示，昔日在威權時代爭民主，如今廢除萬年國會、總統直選已成功，現階段是如何保護台灣、保護珍貴的民主價值；他希望與野百合學運世代，共同守護民主、守護台灣。

野百合學運發生在1990年3月16日至22日，是中華民國政府遷台後發生的第一次大規模學生抗議運動。野百合學運世代聯盟晚間在天成飯店舉行餐會，並針對俄烏戰爭後的國際局勢變化、中國持續對台灣文攻武嚇、軍機繞台等持續威脅，發表「反侵略、護台灣」聲明。

聯盟發言人陳建志會後受訪表示，野百合學運追求廢除國民大會，賴清德曾是國大代表，與野百合學運有很深厚關係。

陳建志轉述，賴清德會中說，當初在威權時代追求真正的民主，要求廢除萬年國會、總統直選等已成功，台灣民主躍上亞洲第一、世界第8，現階段要做的是保護台灣與珍貴的民主價值，也非常希望與野百合世代一起努力。

至於餐會過程，陳建志表示，主要是回首1980、90年代的一連串社會運動，當年那群年輕人至今仍對台灣懷有強烈使命感，因此共同發布「反侵略護台灣」聲明，公開呼籲守護台灣。

陳建志說，餐會也追思已離開人世的野百合世代夥伴，並邀請當年社運、學運時的社運影像工作者，感謝他們無懼鎮暴警察追打、不怕噴水車弄壞器材，辛苦留下許多珍貴影像。

他指出，另一重點是回顧當初野百合學運的初衷和精神，將當年舊照片剪輯成電影在現場播放，透過33週年聚會，重新凝聚大家對台灣這塊土地的關懷，共同思考如何再延續學運精神，並做正面擴散。

被問到賴清德如何回應反侵略護台灣聲明，陳建志表示，任何一個有良知的台灣人，都會秉持反侵略護台灣的立場，當台灣面對一個獨裁威權體制威脅，唯有強大自己，才能帶來真正和平，這就是聯盟所提的反侵略護台灣的精神。

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記者追問「反侵略護台灣」是否與賴清德主張「和平保台」牴觸？陳建志說，反侵略護台灣主要是增進國人保護台灣的立場，兩者沒有牴觸。

餐會與會者，包括民進黨立委林宜瑾、沈發惠、范雲，文化部長史哲、考試院秘書長劉建忻、勞動部政務次長李俊俋、前文化部長鄭麗君、民進黨前秘書長羅文嘉等人；賴清德離開時，同屬野百合學運世代的總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦仍未現身餐會。（編輯：林克倫）1120318