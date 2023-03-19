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呂秀蓮：我不認為疑美論應該是個議題

2023/3/19 10:38
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（中央社記者游凱翔台北19日電）前副總統呂秀蓮今天說，她不認為「疑美論」應該是一個議題，也不宜用「疑」負面字眼；她很感謝美國支持，但若與國家利益相左，台灣作為主權國家也應表達意見，這不叫疑美，而是主權平等與獨立。

對於副總統賴清德將代表民進黨參選明年總統大選，是否會給予他建議，呂秀蓮回應「我不敢」，賴清德有很堅強的團隊，當今從政經驗最完整的就屬賴清德，因此她會給賴清德一定的信賴。

由呂秀蓮主辦的「北區民間國是會議」上午在台北國際會議中心舉行，邀請專家學者就國家安全態勢、美中對台戰略、兩岸政黨角力、台灣共識的建構等主題進行討論。

有關國安會秘書長顧立雄指出，中共對台認知戰恐越演越烈，預估將大規模干預明年總統大選；另外，近期「疑美論」甚囂塵上，把台灣與美國的合作解讀成將挑起戰爭衝突。

呂秀蓮會前受訪表示，她不清楚是誰發明認知作戰這個名詞，即使沒有這個名詞，以前人與人、國與國的關係，本來都要存有一點保留；同時，呂秀蓮也不認為疑美論是個議題，她很感謝美國的支持，但是身為民主國家，國與國的利益若有差異時，也應互相協調。

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呂秀蓮認為，不要用「疑」的負面字眼，而應正向看待，「我們感謝美國的支持，但是有時候美國的立場跟我們的國家利益如果相左時，台灣作為主權國家，也應代表國家跟人民，跟美國表達意見」；呂秀蓮強調，這不叫疑美論，而是主權平等、獨立。

此外，媒體詢問，是否贊同總統蔡英文現在以「強大國防」作為和平及談判籌碼的論述，呂秀蓮指出，國防戰力不能空談，而是要有實力，大家都可以接受「要備戰、要避戰，更要謀和」三管齊下的作為。（編輯：林淑媛）1120319

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