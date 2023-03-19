盧秀燕：沒有打算選總統 更不會搭配選副總統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市長盧秀燕（右2）19日中午出席台中市張廖簡宗親會第12屆第1次會員代表大會，會前針對被勸進參選總統一事受訪表示，沒有打算選總統，也未起心動念。中央社記者郝雪卿攝 112年3月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中19日電）國民黨2024總統參選人選未定，對於被勸進參選總統，台中市長盧秀燕今天表示，感謝大家的勸進及鼓勵，不過，她沒有起心動念，選總統沒有打算，搭配選副總統，更不會。

國民黨2024總統參選人選還未定，由於盧秀燕在這屆市長選舉中領先對手27萬票，成為中台灣領頭羊，勸進盧秀燕更上一層樓參選總統的聲音時有所聞。

盧秀燕中午到新天地餐廳出席台中市張廖簡宗親會第12屆第1次會員代表大會，會前針對被勸進參選總統一事接受媒體聯訪時強調，沒有打算選總統，也未起心動念。

盧秀燕指出，這段時間非常感謝大家的勸進及鼓勵，不過她要特別強調，她沒有起心動念，「選總統沒有打算，搭配副總統更不會」，謝謝大家。

此外，盧秀燕今天也到中興大學惠蓀堂參加國際扶輪3462地區第6屆年會，她到場感謝扶輪社響應公益，凝聚善的意念且付諸行動，與市府共同打造台中成為有愛的城市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

盧秀燕在會中致詞表示，市府近年推動「台中市協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮計畫」，由於女性一生中需要用到許多衛生棉，在經濟上是一筆支出，經濟弱勢的女性需要幫助，感謝國際扶輪3462地區加入計畫成為市府夥伴，讓經濟弱勢女性獲得協助，非常有意義。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情漸緩，盧秀燕說，現在室內、外可以不用戴口罩，但另一方面也面臨不同挑戰，如水、電、物價上漲等，需要大家共同努力幫助社會，這是下一階段要努力目標，盼扶輪社與市府繼續攜手前行，讓台中這個大家庭更好，讓所有家人獲得照顧。（編輯：陳仁華）1120319