蘇巧慧羅致政登記立委初選 籲侯友宜做好做滿

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（中央社記者王鴻國新北20日電）民進黨立委蘇巧慧及羅致政今天登記初選，兩人受訪時都對市長侯友宜可能參選總統表達質疑，蘇巧慧稱侯友宜既然選市長，就應做好做滿；羅致政說，若請假參選，對市民不公平。

民進黨2024立委初選登記今天開跑，蘇巧慧在新北市搶得頭香，她在多名青年陪同下到民進黨新北市黨部登記參與新北市第5選區（樹林、鶯歌、新莊西盛）初選。蘇巧慧接受媒體聯訪時表示，她會努力爭取連任，繼續為地方「拚交通、顧教育、護民生」。

蘇巧慧談到黨內「大局條款」時表示，要出來競爭就不怕有對手，但是剛選上的議員，剛對人民做完承諾，就要投入另一場選舉，確實是有誠信上的考量，所以黨內推出誠信條款，就是希望每個民代被選出後，要對人民負責，誠信條款確實應該值得尊重。

她也對侯友宜可能參選總統一事表示，新北市長是重要的位置，每天有那麼多事情需要被處理，絕對不是代理市長就有辦法決定或能夠做好，既然侯友宜當初參選新北市長，就要把這任做好做滿，如果只是請假，把市政拋著不管，讓人覺得市民的期待付諸流水。

隨後，羅致政也到場登記參與第7選區（板橋東區）初選。他接受媒體聯訪時表示，民進黨未來目標只有一個，那就是總統勝選、國會過半，大局條款當然是重要條件，國會過半一定是最重要目標，是不是要用現任議員不能轉正或其他考量「我想要一併討論」。

媒體詢及侯友宜可能參選總統的議題，羅致政表示，新北市是400萬人口的都市，不能一天沒有市長，所以用請假方式，對新北市民不公平。

他表示，侯友宜從當選到請假是很短的時間，把市民拋在一邊，無論是朱立倫或韓國瑜的例子，結果都不會成功，不希望市民權益受到損失，希望侯友宜可以用100%的時間和精神來處理市政工作。（編輯：李錫璋）1120320

民進黨立委羅致政（左）20日受訪時，就新北市長侯友宜可能參選總統的一事表示，400萬人口的都市，不能一天沒有市長，若用請假方式參選，對新北市民不公平。中央社記者王鴻國攝 112年3月20日