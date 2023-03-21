藍立委初選22日起跑 要求候選人保證學經歷

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（中央社記者王承中台北21日電） 國民黨立委選舉第一階段提名作業明天開始領表登記，國民黨考紀會今天公布候選人公約，為因應社會對民代學經歷的需求與期待，公約新增規定，候選人必須確實提供學經歷等相關文件、證件，若有任何不實，必須自行負責。

備戰2024立委選戰，國民黨已展開立委提名作業，第一階段立委提名選區，於3月22日至3月24日受理領表登記，如果選區僅有1人登記，預定3月29日即可提報中常會提名，若有多人競爭，則會協調初選等作業，最晚4月26日提報中常會核定。

國民黨考紀會主委黃怡騰、文傳會副主委林家興、組發會選動部主任黃碧雲等人，今天在中央黨部召開記者會公布候選人公約，並呼籲有意參選黨內同志主動避免會產生爭議的相關言論或作為，彼此君子之爭，營造黨內良性且理性的競爭環境。

黃怡騰表示，國民黨立委選舉候選人提名登記公約規定，候選人必須確實依規定提供學經歷等相關文件、證件，若有任何不實，必須自行負責。這是因應社會對民意代表學經歷的需求與期待，黨中央對候選人新的要求。

黃怡騰指出，公約也規定，初選期間候選人不得以言論或行為或不當方式損害國民黨聲譽，破壞團結，也絕不惡意攻訐其他參選同志，也必須約束助選人員遵守公約各項承諾事項。將助選人員的行為視同候選人本人的行為，才能讓整個團隊不會有違反公約的情形。

黃怡騰表示，當候選人之間發生爭議時，設置協調或調解爭議的機制，候選人應遵守協調結果。除了候選人可以要求黨介入，若有必要，黨部也可以主動介入調解協調仲裁，以維護黨的形象。

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黃怡騰指出，公約相關規定是期盼候選人能主動避免會產生爭議的相關言論或作為，彼此君子之爭，各級黨部考核紀律委員在啟動初選過程中，對於違紀案件，將依照黨章規定主動查察並接受檢舉，如果有違紀事件查明屬實，有權力建議不予提名，或依照黨紀處分，希望參選的黨員同志都能切實遵守相關規定。

林家興表示，國民黨歷年都有候選人公約，並非今年特別新增，黨章及黨員參加公職選舉提名辦法中也都有相關規定，確保國民黨提出的都是優秀、清白、實在，真正值得台灣民眾託付的候選人。國民黨拿高標準來檢視自己，也期待台灣主要的兩個政黨能良性競爭，讓台灣民主真正深化進步。（編輯：趙蔚蘭）1120321