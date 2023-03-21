民進黨新北市立委初選 李坤城吳秉叡完成登記

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民進黨正進行立委參選領表登記作業，前新北市議員李坤城（右3）21日完成登記，他強調大家應信守「誠信條款」精神，就是民代向選民所做的承諾，當選後會做好做滿任期。中央社記者王鴻國攝 112年3月21日

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（中央社記者王鴻國新北21日電）民進黨黨內立委初選領表登記作業，前新北市議員李坤城今天完成新北市第3選區立委初選登記，他並呼籲力挺「誠信條款」。立委吳秉叡今天也完成新北市第4選區立委初選登記。

民進黨在三重的立委余天去年就傳出可能不競選連任、轉爭取不分區，李坤城去年放棄競選議員、將投入2024立委選舉，現任新北市議員彭佳芸、李余典也傳出有意參加黨內初選。

李坤城今天上午到民進黨新北市黨部完成新北市第3選區（三重區）立委初選登記，他並呼籲力挺「誠信條款」。

他說，條款最重要的精神就是民代向選民所做承諾及契約，選舉時向選民承諾當選後會做好做滿任期，如果中途落跑選立委，未來要如何批判國民黨議員落跑選立委或新北市長侯友宜可能落跑選總統呢？

李坤城表示，他登記前向余天報告過並獲鼓勵與支持，因為余天去年就找現任議員開會討論並建議要選議員就不要選立委，要選立委就不要選議員，剛好也呼應「誠信條款」，也就是要求現任議員不要參選立委。他與余天也是掛聯合服務處，期盼大家都能團結勝選。

彭佳芸對此今天向中央社記者指出，她是依照黨章及黨中央公告初選辦法將參與黨內初選，期盼這是一場良性競爭，只要符合資格，都應該要以黨的團結及勝選為最大考量，爭取最多民意支持，而非一再把黨內競爭同志當作敵人而攻擊。

吳秉叡今天到民進黨新北市黨部完成新北市立委第4選區（新莊區）初選登記，他表示，他在地深耕超過20年，在立法院服務期間，協助解決在地交通壅塞等問題。

吳秉叡指出，為民服務是他一生志業，若有不足，持續改進，若有成績，持續加油，為台灣的未來努力向前，繼續為新莊的鄉親來打拚，秉持初心，信賴台灣，未來會更好。

另外，板橋選區的前新北市議員何博文去年放棄競選連任，有意轉戰立委。不過，板橋東區、西區的現任立委羅致政、張宏陸都要爭取連任，為避免黨內初選紛爭，黨內傳出正協調希望何博文征戰新北市淡水。對此，何博文的幕僚不證實轉戰淡水傳聞。（編輯：戴光育）1120321