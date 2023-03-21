更多編輯台推薦新聞：
瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

陳冠廷登記綠立委初選 曾任柯文哲市府副發言人

2023/3/21 14:33（3/21 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立委初選開放登記，嘉義縣21日由第一選區現任立委蔡易餘（右3）帶領第二選區立委陳明文的兒子、台灣世代智庫執行長陳冠廷（右2），在縣長翁章梁（左2）陪同下完成登記。中央社記者黃國芳攝 112年3月21日
民進黨立委初選開放登記，嘉義縣21日由第一選區現任立委蔡易餘（右3）帶領第二選區立委陳明文的兒子、台灣世代智庫執行長陳冠廷（右2），在縣長翁章梁（左2）陪同下完成登記。中央社記者黃國芳攝 112年3月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）民進黨立委初選昨天起領表登記，嘉義縣今天由第一選區現任立委蔡易餘帶領第二選區立委陳明文的兒子、台灣世代智庫執行長陳冠廷一起登記，共同守護嘉義縣2席立委席次。

嘉義縣山區（第二選區）現任立委陳明文不競選連任，海區（第一選區）爭取連任的立委蔡易餘與陳明文兒子陳冠廷，今天由嘉義縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳陪同，一同前往民進黨嘉義縣黨部登記立委初選。

民進黨立委初選領表登記，嘉義縣除了蔡易餘、陳冠廷登記外，在海區（第一選區）的嘉義縣議員黃榮利也有領表，將擇期登記；蔡易餘說，有其他人參與海區立委初選，這是一項督促，樂觀其成，代表可以將嘉義縣海區經營得更好。

陳冠廷曾任台北市長柯文哲市府副發言人，現在擔任台灣世代智庫執行長，去年起，陳冠廷勤走嘉義縣山區基層，並積極經營臉書（Facebook）陳述建設理念，地方都認為是為參選立委布局。

蔡易餘接受媒體聯訪表示，11年前第一次參選立委時，由時任嘉義縣山區立委的陳明文陪同登記，今天特別與陳明文兒子陳冠廷一起登記，希望未來初選都順利過關，並贏得選舉，共同守護嘉義縣2席立委席次；未來嘉義縣的發展，就是需要像陳冠廷這樣的人才，希望大家支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳冠廷說，已走遍嘉義縣山區鄉鎮，傾聽鄉親的心聲及需求，未來在立法院為鄉親發聲，一定做得到，並替嘉義拓展更多可能，讓更多年輕人願意留下來發展。

陳冠廷表示，很多鄉親認為，自己是政治第二代，但民意代表的職務是來自人民的託付，而不是來自於上一代。嘉義出生長大的陳冠廷希望能帶著過去在日本、美國所累積的國際事務經驗及開放的視野，與鄉親一起開拓更好的嘉義。（編輯：郭諭儒）1120321

#陳冠廷
#蔡易餘
#陳明文
蔡易餘
蔡易餘指翁重鈞家族賺2.4億遭求償 二審判免賠立委盼精進大型車煞車審驗程序 提升用路安全
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族