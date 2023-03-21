陳冠廷登記綠立委初選 曾任柯文哲市府副發言人

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民進黨立委初選開放登記，嘉義縣21日由第一選區現任立委蔡易餘（右3）帶領第二選區立委陳明文的兒子、台灣世代智庫執行長陳冠廷（右2），在縣長翁章梁（左2）陪同下完成登記。中央社記者黃國芳攝 112年3月21日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）民進黨立委初選昨天起領表登記，嘉義縣今天由第一選區現任立委蔡易餘帶領第二選區立委陳明文的兒子、台灣世代智庫執行長陳冠廷一起登記，共同守護嘉義縣2席立委席次。

嘉義縣山區（第二選區）現任立委陳明文不競選連任，海區（第一選區）爭取連任的立委蔡易餘與陳明文兒子陳冠廷，今天由嘉義縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳陪同，一同前往民進黨嘉義縣黨部登記立委初選。

民進黨立委初選領表登記，嘉義縣除了蔡易餘、陳冠廷登記外，在海區（第一選區）的嘉義縣議員黃榮利也有領表，將擇期登記；蔡易餘說，有其他人參與海區立委初選，這是一項督促，樂觀其成，代表可以將嘉義縣海區經營得更好。

陳冠廷曾任台北市長柯文哲市府副發言人，現在擔任台灣世代智庫執行長，去年起，陳冠廷勤走嘉義縣山區基層，並積極經營臉書（Facebook）陳述建設理念，地方都認為是為參選立委布局。

蔡易餘接受媒體聯訪表示，11年前第一次參選立委時，由時任嘉義縣山區立委的陳明文陪同登記，今天特別與陳明文兒子陳冠廷一起登記，希望未來初選都順利過關，並贏得選舉，共同守護嘉義縣2席立委席次；未來嘉義縣的發展，就是需要像陳冠廷這樣的人才，希望大家支持。

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陳冠廷說，已走遍嘉義縣山區鄉鎮，傾聽鄉親的心聲及需求，未來在立法院為鄉親發聲，一定做得到，並替嘉義拓展更多可能，讓更多年輕人願意留下來發展。

陳冠廷表示，很多鄉親認為，自己是政治第二代，但民意代表的職務是來自人民的託付，而不是來自於上一代。嘉義出生長大的陳冠廷希望能帶著過去在日本、美國所累積的國際事務經驗及開放的視野，與鄉親一起開拓更好的嘉義。（編輯：郭諭儒）1120321