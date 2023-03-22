父猝逝無法依親 台灣之子恐被迫離境向立委求助

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（中央社記者王承中台北22日電）國民黨立委鄭正鈐今天表示，台灣籍林先生長年在大陸工作，與陸籍配偶育有一子，林先生卻在兒子申請來台定居時猝逝，兒子面臨被迫離境、母子分離的處境。移民署組長黃齡玉指出，確實有這樣特殊的情況，須再研議，看如何協助。

鄭正鈐今天在立法院召開記者會指出，一名出生在台灣的林姓男子長年在中國大陸工作，娶了陸籍老婆並生下兒子，疫情後全家人按程序申請返回台灣定居，但兒子長期居留證卻因為父親突然去世無法延期，可能將被迫離開台灣。

鄭正鈐表示，已故的林先生為家中獨子，父母皆已去世，由於長期在中國大陸工作，兒子也沒有辦理返台定居，直到2020年，全家依規定申請返回台灣定居，而兒子也在2020年3月5日取得專案居留，效期到今年4月7日。

鄭正鈐指出，兒子雖然取得專案居留，但一開始因疫情而無法入境，直到2021年5月才入境台灣，但造化弄人，林先生6月在台灣過世，妻子、兒子則在7月返陸處理私事，直到2022年1月才又入境，並於9月離境，在台停留超過183天，符合申請定居的第一年要件。

鄭正鈐表示，如今兒子的長期居留證即將在4月7日到期，卻無法申請延期，如果無法得到專案許可延長，就會面對被迫離境的狀況。他認為讓林先生的妻子、兒子留在台灣，應該是符合人倫且天經地義的事情，希望移民署可以協助。

與會的林太太表示，她跟先生在中國大陸認識結婚生子，由於先生並非台商，經濟條件都不是很好，過去曾陪先生到台灣看看，也比較喜歡台灣的生活環境，而兒子在取得長期居留證後，卻碰到疫情，好不容易去年已在台居住滿183天，現在請求移民署幫忙，讓他們今年可以完成連續2年，且每年合法居留期間超過183天的規定。

與會的移民署移民事務組組長黃齡玉指出，林姓學生是台灣人的親生子女，符合申請來台居住的資格，通常居留證會先給3年效期，如果順利住滿2年，每年183天，就可以拿到定居證。

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黃齡玉表示，比較可惜的是林姓學生在2020年提出申請後，隔年父親就往生了，然後3年效期中，林姓學生只在台灣住了1年，未滿2年，再加上父親過世，由於依親對象主體不在，所以依親事由無法成立，導致在申請延期上產生困難。

黃齡玉指出，林太太的部分則沒有問題，依現行法規，陸籍配偶在配偶過世後，可以一直住在台灣，直到拿到身分證。她坦言，移民署當時受理到這樣的案子，也是很苦惱，確實有這樣特殊的情況，可能在法制上可能要再花點力氣研議，看如何協助。（編輯：蘇龍麒）1120322