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外交部：努力維持邦誼 尚無宏國留學生後續處置問題

2023/3/22 12:54
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（中央社記者黃雅詩台北22日電）宏都拉斯有意轉與中國建交，宏國外長關切在台175名宏國留學生的受教權益。外交部指出，迄今仍盡最大努力維持台宏邦誼，並正就各類情勢發展妥擬因應措施，現階段尚無所謂宏國留學生後續處置問題。

宏國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）透過推文表示，宏國政府正在逐案研究在台175位宏國學生的情形，並將提供解決方案，讓他們的留學機會不受到影響。

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外交部對此表示，有關台灣與宏都拉斯兩國關係出現警訊，外交部迄今仍盡最大努力維持邦誼，並正就各類情勢發展妥擬因應措施，現階段尚無所謂宏國留學生後續處置問題。

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）14日在推特（Twitter）宣布，已指示雷依納尋求與中國建交。外交部昨天說，迄今尚未收到宏都拉斯有關中止外交關係的任何正式官方文書。 （編輯：郭無患）1120322

#外交部
#宏國
#雷依納
雷依納
欲與中建交 宏都拉斯：美政府表示尊重宏國決定宏都拉斯說明轉向中國原因：快被債務淹沒 要求台灣加倍援助被拒
卡蕬楚
外交部感謝友邦接力挺台 強調與宏都拉斯持續溝通台宏邦交生變 金融業對宏都拉斯授信與投資近14.6億
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