打擊集團犯罪 政院提修法增訂加重剝奪行動自由罪

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（中央社記者賴于榛台北22日電）為打擊集團犯罪，行政院會明天擬通過刑法、人口販運防制法等部分條文修正草案，除增訂加重剝奪行動自由罪，也將深度偽造納入加重詐欺罪的加重事由。

民眾遭詐騙前往柬埔寨及犯罪集團拘禁被害者等犯罪行為頻傳，為遏止類案再生，行政院會明天預計通過刑法第302條之1、第303條、第339條之4修正草案，並擬函請司法院會銜送請立法院審議，同時也將討論通過內政部所提的人口販運防制法修正草案。

政院人士指出，此次修法是為持續打擊詐欺犯罪，且為因應特定詐欺犯罪型態的改變，採取有效遏阻措施，因此增訂加重剝奪行動自由罪。

政院人士說，修法同時增訂深度偽造為加重詐欺罪的加重事由，期盼能強化打擊詐欺犯罪的力道，有效遏阻詐欺集團橫行。

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另外，這次同時修正人口販運防制法，政院人士表示，主要是強化打擊人口販運集團進行勞力剝削、性剝削、器官摘除的行為，甚至如近來民眾赴柬埔寨慘遭人口販運，被強迫從事犯罪行為的情形。

政院人士指出，人口販運是天理不容的萬國公罪，透過接軌國際規範，擴大處罰態樣、加重罰責刑度，以及增加被害人多元安置方式及完備保護服務措施等，增進人權保障、嚴懲不法。（編輯：謝佳珍）1120322