馬英九訪中 呂秀蓮：怕他被糟蹋、盼三思而行

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前副總統呂秀蓮（左）規劃在國立中山大學舉辦「南區民間國是會議」，23日下午到嘉義縣政府拜會縣長翁章梁（右），邀請翁章梁參加國是會議，並致贈翁章梁領帶。中央社記者蔡智明攝 112年3月23日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）前總統馬英九規劃訪中國祭祖，前副總統呂秀蓮今天說，慎終追遠是文化一部分，應該成全，但希望馬英九三思而行，他曾是台灣的民選總統，如果在中國被糟蹋，大家也會心疼。

呂秀蓮規劃在高雄市中山大學舉辦「南區民間國是會議」，今天下午到嘉義縣政府拜會縣長翁章梁，邀請翁章梁參加國是會議。

對於前總統馬英九訪中祭祖一事，呂秀蓮接受中央社記者訪問說，慎終追遠是文化一部分，應該成全，不要冷言冷語；她比較在乎中國一些網民對馬英九的不尊重，講一些台灣人也不忍心講的話，希望馬英九三思而行，如果他在中國被糟蹋，大家也會心疼。

呂秀蓮表示，不要將馬英九去中國與總統蔡英文出訪美國拿來做文章，蔡總統是拚外交，大家要祝福圓滿成功，馬英九若是很單純回去掃墓也要祝福。

呂秀蓮說，馬英九要提醒自己是台灣人選出來且當過8年的民選總統，在中國言行不只要考量他的人格，也要考慮台灣的國格。

呂秀蓮強調，台灣不要再藍綠對立，民進黨執政那麼久了，要包容，所有國內的事情都是國家的事情，台灣人要和諧團結，才能迴避兩岸的凶險，不要戰爭。

馬英九規劃3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，同時率30多名青年學子與中國大陸學生交流，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，將是首位訪問中國大陸的卸任元首。（編輯：唐聲揚）1120323