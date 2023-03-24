綠委籲老農津貼加碼1000元 讓農友安心過日子

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現行老農津貼每月新台幣7550元，依規定每4年調整一次。民進黨立委蔡培慧（前中）等人24日舉行記者會表示，因應民生物價飆漲等因素，老農津貼金額應適時調整，加碼1000元，調整至8550元，讓農民安心過好日。中央社記者王飛華攝 112年3月24日

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（中央社記者王揚宇台北24日電）現行老農津貼每月新台幣7550元，依規定每4年調整一次。民進黨立委蔡培慧等人今天表示，因應民生物價飆漲等因素，老農津貼金額應適時調整，應加碼1000元，調整至8550元，讓農民安心過日子。

農委會主委陳吉仲21日在立法院備詢時指出，現行老農津貼7550元，依規定每4年調整一次，明年1月按照消費者物價指數（CPI），調整後會超過8000元，農委會向行政院報告後就會宣布。

民進黨立委蔡培慧、賴惠員、羅美玲、陳素月、莊競程、黃秀芳、何欣純、鍾佳濱、陳秀寳、林靜儀等人，今天在立法院召開「安心過好日，幸福有加倍，老農津貼加1000元」記者會，作上述表示。

蔡培慧表示，許多農民反映肥料價格漲很多，收入日益減少，擔心未來老年生活，也認為每月7550元的老農津貼不是一個有幸福感的金額，而是入不敷出的金額，恐無法支撐起必要日常民生物資，因此她上任立委後，立刻提出老年農民福利津貼暫行條例、國民年金法修正草案，希望提高老農津貼。

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莊競程說，目前老農津貼每4年調整一次，為及時因應社會變化，應縮短調整週期，改為2年一次，給予弱勢的農民更大的協助。此外，今年的水情看來並不樂觀，呼籲農委會放寬天災農損現金救助標準，政府一定要做農民的後盾。

林靜儀呼籲，老農津貼一定要盡快處理，讓第一線最辛苦的農民福利可以往上提升。陳秀寳也表示，大力支持老農津貼調高1000元，讓辛苦的農民老有所依，不會為生活煩惱。（編輯：翟思嘉）1120324