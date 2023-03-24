林佳龍介入協調 前彰市長邱建富放棄彰化立委初選

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原有意投入民進黨彰化第2選區立委初選的前彰化市長邱建富（右）23日深夜在臉書宣布，不投入民進黨立委初選及2024年的立委選舉，現任立委黃秀芳（左）回應，大家一起為總統立委選舉努力。圖為黃秀芳2022年參選彰化縣長時，2人進行車隊掃街拜票。（邱建富提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月24日

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）原本有意投入民進黨彰化第二選區立委初選的邱建富，昨天深夜在臉書宣布，在總統府秘書長林佳龍協調下，決定不投入立委初選；立委黃秀芳回應，大家一起為總統立委選舉努力。

前彰化市長邱建富原有意投入民主進步黨彰化第二選區立委初選，不過邱建富昨天深夜在臉書個人粉絲專頁上宣布，經林佳龍多次協調，認為他需要再次扛起彰化縣總統及立委輔選大任。

邱建富指出，經過深思熟慮後，決定不投入民進黨立委初選及明年的立委選舉，全力協助民進黨主席賴清德當選總統，也會全力輔選民進黨推出的彰化立委候選人。

邱建富指出，很多鄉親疼惜他，希望再戰一場，不過身為民進黨終身黨員，如果他的成全可幫助黨解決問題，避免「黨內互打」，口徑一致向外，邱建富願承擔責任；立委黃秀芳也留言回應說，總統、立委選舉一起努力，目標是要讓彰化隊全壘打。

民進黨20日開始立委初選領表登記，彰化縣4席立委中，民進黨占3席，其中彰化第二選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）立委黃秀芳及第四選區（大村鄉、員林市、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉、田中鎮、二水鄉）陳素月都已完成登記，另名現任立委陳秀寳則預定今天完成登記。（編輯：郭諭儒）1120324