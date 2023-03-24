賴副總統：台日脣亡齒寒 應合作建立軍事對話機制

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（中央社記者游凱翔台北24日電）副總統賴清德今天表示，台日脣亡齒寒，是命運共同體，面對極權主義擴張的共同體不得不合作，其國防也很重要，未來雙方應建立軍事對話機制，讓兩國能進一步合作，不放棄增加力量、合作必要手段。

由東亞情勢研究會主辦的「台灣與日本，建構世界和平共同體」座談會下午在大倉久和大飯店舉行，賴副總統、台灣駐日代表謝長廷、東亞情勢研究會理事長江口克彥等人出席。

賴副總統致詞表示，歐洲發生俄烏戰爭，亞洲同樣存在危險，台日面臨關鍵時刻應共同合作、應共同織一塊和平的布，這塊布不僅可以幫助亞太，也能織下全世界人類的和平願景。

賴副總統認為，台日應合作的原因，是要謀求世界和平並避戰，要避戰就先建構世界和平的共同體，因此台日合作是關鍵的一步，因為雙方密切信任，就如日本台灣交流協會長大橋光夫曾提到，「台日友好關係是世界各國關係典範，若各國能發展如台日的關係，世界就沒有戰爭」。

賴副總統提到，台日都是民主國家、享有民主自由人權的共同價值，且都站在印太區域第一島鏈的關鍵位置，無論日本、台灣都直接承受中國、北韓及其他極權國家威脅與挑戰，因此要共同合作並承擔責任。

賴副總統強調，他非常贊成前日本首相安倍晉三提到的「台灣有事，就是日本有事」，反之「日本有事，台灣也有事」，因此雙方不僅彼此友好關係，更是「台日脣亡齒寒，是命運共同體」，面對極權主義擴張的命運共同體，台日不得不合作，也只有雙方合作，世界和平共同體才有辦法邁出關鍵一步，避免戰事發生。

因此賴副總統提到，雙方有「拚經濟」、「護民主」、「強國防」、「護和平」4面向可合作。

拚經濟部分，應強化經濟安全保障，疫情及俄烏戰爭讓全球產業鏈重組，因此世界急需安全又值得信賴的產業鏈維持世界經濟發展，「台積電就是很好的例子」，而日本技術發展早於台灣，但台灣的客製化能力及製造彈性強，若有辦法合作，一定能促進經濟發展，確保產業供應鏈完整。

護民主部分，不管是日本、台灣或許多民主國家，都曾經走過黑暗的日子，民主重要性相當空氣、水與陽光，而面對極權主義擴張，並非在戰爭與和平間選擇，是在民主與極權間選擇，必須要有決心堅守民主陣容、讓民主成為世界和平良方。

強國防部分，前美國總統雷根曾說過，「和平絕對不能靠敵人的善意」、「懦弱才是對侵略者最大的挑釁」；總統蔡英文也提到，「和平靠國防，國防靠人民」；不管是日本、台灣，強化國防不是為了戰爭、也非侵略、占領，主要的目的就是要避免戰事發生，確保和平。

護和平部分，戰爭沒有任何贏家，但和平的獲得必須增強國防力量之外，台日的國防也很重要，因此未來台日應建立軍事對話機制，讓兩國的國防有更進一步合作，並不放棄增加力量、合作等必要手段，也包括各種協助工作或溝通對話。

賴副總統最後強調，希望台日未來在上述4個面向持續合作，創造台日雙贏、照顧全世界。（編輯：蘇志宗）1120324