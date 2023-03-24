謝長廷：日本在中國眼裡已是當事人 籲民主國家結盟

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（中央社記者游凱翔台北24日電）駐日代表謝長廷今天表示，在中國解放軍眼裡，日本是當事人而非第三者，前日本首相安倍晉三提到的「台灣有事，就是日本有事」，已從原本的概念成為事實，因此民主國家一定要團結起來並結盟。

由東亞情勢研究會主辦的「台灣與日本，建構世界和平共同體」座談會下午在大倉久和飯店舉行，副總統賴清德、駐日代表謝長廷、東亞情勢研究會理事長江口克彥等人出席。

謝長廷開幕致詞表示，前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，中國隨即在台灣周邊海域軍演，並實彈射擊彈道飛彈，其中5枚「掉落」日本經濟海域，但實際上不是「掉落」而是「命中」，因為在中國解放軍的眼裡，日本是當事人而非第三者。

謝長廷指出，安倍晉三提到的「台灣有事，就是日本有事」，原本是概念，現在成為已經發生的事實；他提到，二戰後迄今沒有大規模戰爭，造就亞洲四小龍，但若發生戰爭將沒有經濟紅利、所有生命將陷入危險，所以破壞世界和平，就是破壞世界利益。

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謝長廷認為，民主國家一定要團結起來並結盟，要結盟首先要提高自我防衛能力、提高軍事預算，因為全世界不會幫忙一個不保護自己，而只想靠日本、美國來保護的國家，自救才會得到幫助，所以台灣進行延長兵役、提高軍事預算等改革。

謝長廷強調，投降、戰爭都不是台灣的選項，因為投降不會換來和平而是死路一條，中共將把台灣變成前線，直接威脅美國與日本。（編輯：翟思嘉）1120324