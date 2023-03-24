高市8現任立委尋求連任 藍營1議員登記參選

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）民進黨立委黨內初選今天結束登記，高雄僅8名尋求連任的現任立委均完成登記，未出現黨內其他挑戰者。國民黨則分階段登記，第1階段第5選區登記今天截止，現任市議員黃柏霖登記。

民進黨從3月20日至24日進行立法委員初選領表登記，原本3名有意參選的現任市議員黃秋媖、郭建盟、林智鴻，19日下午在記者會上宣布不參選，由現任立委爭取連任。民進黨宣告整合成功展現團結氣勢。

依民進黨高市黨部統計，立委登記第1天有第8選區立委賴瑞隆、第3選區立委劉世芳完成登記；第2天則有第1、2、4、5、6、7選區的立委邱議瑩、邱志偉、林岱樺、李昆澤、趙天麟及許智傑6人完成登記。預計4月12日中執會審查候選人資格，5月17日中執會公告立委初選候選人提名名單。

國民黨則分階段辦理提名登記，高雄市第一階段由第5選區率先啟動，於22日至24日受理領表及登記。國民黨高市黨部今天表示，到下午4時截止登記前僅黃柏霖1人完成登記。

黃柏霖今天由前高雄市議員童燕珍陪同登記。童燕珍去年競選議員連任失利，原本有意參選第5選區立委，但今天陪同黃柏霖登記，並宣布不會登記參選5選區立委。

童燕珍說，國民黨沒有分裂本錢，與黃柏霖有共識要將國民黨戰力最大化。三民區是國民黨第1個開始登記選區，希望可以從三民區第一站開始展現團結精神。接下來各選區都能找出最優秀人選，也呼籲有心挑戰立委的人盡快表態，一起勇敢挑戰民進黨。（編輯：孫承武）1120324