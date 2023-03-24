雲林綠營蘇治芬劉建國拚連任 藍營林文瑞登記參選

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）民進黨立委初選受理領表登記至今天截止，雲林縣第1選區立委蘇治芬和第2選區立委劉建國完成登記拚連任；國民黨則分階段登記，不分區立委林文瑞完成登記參選第1選區。

民進黨雲林縣黨部告訴中央社記者，針對明年總統立委大選，縣黨部有信心襄助蘇治芬和劉建國順利連任成功，總統選情開出大紅盤。

蘇治芬日前完成登記雲林縣第1選區立委黨內初選，爭取3連霸。她日前受訪時表示，和支持者開了「世代交替」會議，最後決定明年總統大選，交由年輕世代負起操盤責任，對於落入地方派系的立委對決，她負起責任，尊重黨內機制爭取提名。

劉建國今天委由服務處主任林廉貴到縣黨部登記初選，爭取5連霸；劉建國透過文字訊息指出，連任是為了持續推動中央延續性的施政，積極回應地方鄉親需求，並協助副總統賴清德順利勝選下屆總統，一起為雲林、為台灣打拚。

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國民黨雲林縣黨部指出，雲林採分階段辦理提名登記，第1階段由第1選區率先啟動，到今天下午4時截止登記前僅林文瑞1人完成登記。雲林縣第2選區立委人選待徵詢，列為下一波提名作業。

林文瑞昨天到國民黨雲林縣黨部登記第1選區立委黨內初選，他述說自己從水利會基層到立委，秉持深耕鄉里力謀福祉的初心，對勝選有信心，願意繼續承擔，要為國民黨再增添一席區域立委。（編輯：謝雅竹）1120324