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役政署新辦公廳舍揭牌啟用 林右昌：工作效率更好

2023/3/25 13:12（3/25 13:31 更新）
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內政部役政署新辦公廳舍25日揭牌啟用，內政部長林右昌（前中）及民進黨立委羅美玲（前右3）、蔡培慧（前左3）等人都出席啟用典禮。中央社記者吳哲豪南投攝 112年3月25日
內政部役政署新辦公廳舍25日揭牌啟用，內政部長林右昌（前中）及民進黨立委羅美玲（前右3）、蔡培慧（前左3）等人都出席啟用典禮。中央社記者吳哲豪南投攝 112年3月25日
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（中央社記者吳哲豪南投25日電）內政部役政署新辦公廳舍今揭牌啟用；內政部長林右昌指出，役政工作重要且複雜，新廳舍雖是歷史建物，但整修後美輪美奐，提供舒適整潔的辦公空間，役政署人員工作效率會更好。

內政部役政署辦公廳舍從南投中興新村光明路搬遷到省府路，新廳舍前身為台灣省政府人事處，1999年省府改制後更名為後更名為行政院人事行政局地方人事行政處，2011年被南投縣政府列為歷史建築。

林右昌上午在民主進步黨籍立法委員羅美玲、蔡培慧等人陪同下，參加役政署新辦公廳舍揭牌啟用典禮；林右昌致詞時說，役政工作重要且複雜，這幾年政府推動役政改革，還包括全民國防，役政工作變得更加複雜及多元，要考慮面向也更多。

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林右昌指出，役政工作除了要訓練替代役人員外，未來替代役退役人員也將全面納編納管，協助推動相關兵役工作，他要感謝所有役政署人員的辛勞。

林右昌說，役政署配合行政院推動中興新村整體規劃，短期之內完成3棟辦公廳舍整修及搬遷工作，成為在中興新村最快完成搬遷及整修的機關，新廳舍雖是歷史建物，經過整修後美輪美奐，也提供舒適整潔的辦公空間，可增進工作效率，役政署人員在優質環境下工作，一定能把任務跟工作推動的更好。（編輯：李亨山）1120325

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