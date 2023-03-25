藍聲援李中岑帶幼女進議場 批綠營喊平權非真心

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）台南市議會臨時會開議，國民黨籍議員李中岑將幼女帶進議事廳引起熱議，國民黨今天表示，民進黨號稱是民主進步的政黨，永遠都是拿「進步議題」作為選票的操弄，而不是真心的想要讓台灣更進步、更平權。

李中岑23日帶著幼女進入台南市議會議事廳後，遭民進黨籍議員李宗翰、周嘉韋質疑，李中岑透過臉書表示，「這類事情在民主社會的國外，是一件被接受跟尊重的事，在我們民主聖地台南，卻要被受污辱跟諷刺」，立刻引起熱議。

國民黨今天召開記者會，聲援李中岑。副秘書長兼婦女部主任李彥秀說，帶孩子瞭解自己的工作環境、認識母親的朋友，是何等驕傲。李中岑受到職場不平等待遇與歧視的經歷，告訴台灣社會離所謂性別平等教育、打造職場友善環境、鼓勵生育，還有很長一段路要走。

李彥秀也說，民進黨在選舉過程中號稱進步的價值，但都是操弄，事實完全不是這回事。

國民黨新北市議員江怡臻表示，前幾天才看到台南市議會討論要如何鼓勵婦女生育、友善育兒措施要怎麼樣做，才過了幾天民進黨的議員就打臉自己的台南市政府，台南市議會完全不尊重婦女的權益、不尊重任何一個育兒家長的權益。（編輯：郭無患）1120325