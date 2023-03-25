新竹市民進黨列立委艱困選區 李妍慧表態爭取徵召

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民進黨發言人李妍慧25日表態將爭取黨內徵召參選2024年的新竹市立委選舉，她說，相信黨中央提名策略小組會在適當時機，公布徵召提名最優質的新竹市立委參選人，她也期許自己能永遠為故鄉而戰。（翻攝自李妍慧臉書）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月25日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）民進黨發言人李妍慧今天表態將爭取黨內徵召參選明年初的新竹市立委選舉，她表示，未來除要面對國民黨基本盤，也要與新興崛起的第三勢力競爭，期許自己永遠為故鄉而戰。

民進黨發言人李妍慧今天在臉書（Facebook）發文表示，黨內規定上次同性質選區得票率在42.5%以下的選區，屬於艱困選區。根據日前民進黨中執會的決議，新竹市名列其中，徵召程序將由黨中央提名策略小組負責，目前期程尚未公布，也未開始進行。

李妍慧表示，新竹市是都會型選區，國民黨長期擁有相對優勢，也是目前全國第三勢力支持度最高的選區。從近年歷次得票數來分析，民進黨所推出的新竹市立委參選人，除要面對藍大於綠的國民黨基本盤，同時也要與新興崛起的第三勢力競爭。

李妍慧認為，新竹市擁有年輕、高學歷、自主中立特性的選民結構，除了藍綠基本盤外，如何贏得理性選民的青睞，展現問政能力，得到選民的好感認同，將是這場立委選舉的關鍵。

李妍慧表示，民進黨的初選或徵召精神，都是在團結基礎下提名最強的人選，縱使新竹市立委選舉被列為艱困選區，民進黨一定會找到最強戰力參與新竹市立委選舉。相信黨中央提名策略小組會在適當時機，公布徵召提名最優質的新竹市立委參選人，她也期許自己能永遠為故鄉而戰。

民進黨新竹市黨部主委陳建名接受中央社記者電訪表示，新竹市立委選舉為徵召制，尊重中央黨部作業安排，相信會找到最優質的人選。他說，目前除了李妍慧表態爭取徵召外，尚未聽到其他黨員有參選意願。

陳建名表示，民進黨立院黨團總召柯建銘擔任立委30多年，除了關心全國立法議題外，不曾忘記要幫新竹市爭取中央建設經費挹注，但現任國民黨竹市立委鄭正鈐與時代力量不分區立委邱顯智，近年在立委工作上的表現差強人意。

陳建名說，民進黨一直秉持清廉、勤政、愛鄉土精神，在地方接地氣經營，為城市爭取更多建設，不論未來黨中央推出哪名人選，都一定比其他人選更優秀。

李妍慧5度當選新竹市議員，去年6月她開記者會宣布不競選連任議員，並表示要全力準備2024年新竹市立委選戰。（編輯：張銘坤）1120325