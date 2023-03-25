總統蔡英文朴子參拜媽祖 祈求快降春雨解旱象

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）總統蔡英文今天到嘉縣朴子配天宮參拜媽祖，祈求上天快降春雨解旱象；蔡總統說，稍早也參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，嘉義不只是扮演農業縣，將帶領台灣走進高科技產業。

蔡總統致詞說，今天是應嘉義縣長翁章梁要求到嘉義參訪，來此第一個原因是很久沒下雨，向配天宮媽祖祈求快下春雨，讓大家生活好過些；第二是視察嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心與相關單位、無人機業者座談。

蔡總統表示，嘉義是一個農業縣有很好的農產品，但翁章梁積極發展工業，建立台灣未來世代最重要的產業之一無人機產業，不論是俄烏戰爭或是農田噴農藥都可以看到無人機，可見無人機的重要性，嘉義縣將領導台灣走進未來的產業、無人機高科技產業。

蔡總統說，台灣防疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）做得很好，經濟持續發展，所以稅收增加而且有剩餘，因為這筆錢是全台灣人一起賺的，所以分給每個國民新台幣6000元，包括年底前生的嬰兒都可以領，減輕大家生活負擔。

蔡總統強調，她當總統以來給年輕人很多補助，在外工作租房有補貼，每年編千億預算幫忙養育0至6的幼兒；只要大家團結、有信心，台灣就能一步一步往前走，台灣會愈來愈好。

總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、國安會秘書長顧立雄、立委陳明文及蔡易餘等人，今天都陪同蔡總統到配天宮參拜媽祖，配天宮廟前廣場則擠滿民眾一睹蔡總統風采。（編輯：張銘坤）1120325