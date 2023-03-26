談馬英九赴陸 謝長廷：江湖險惡中國路難走請保重

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（中央社記者葉素萍台北26日電）宏都拉斯今天與中華民國斷交，前總統馬英九明天仍如期赴大陸祭祖。駐日代表謝長廷說，「江湖險惡，中國路途難走，請他保重」；至於被推薦大法官，謝長廷表示，自己曾動心起念，但已勸友人「不要推薦」。

謝長廷下午出席「謝長廷：台灣與日本善的循環」新書發表會，媒體在問答階段問及宏都拉斯今天決定與中華民國斷交、結束長達82年邦誼，而前總統馬英九明天仍如期赴中國祭祖的看法。

謝長廷回應說，他不適合提出評論，因為他曾跟馬英九競選過總統、結果輸了；若他說馬英九笨，那他自己更笨，自取其辱，所以就祝福他，「江湖險惡，中國路途難走，請他保重」。

至於被推薦當司法院大法官一事，謝長廷表示，「我已經勸他不要推薦」，幕僚推薦並沒有什麼不要臉，大法官本來就是自己可以推薦的。

謝長廷進一步解釋說，大法官的任務主要是解釋憲法，他的政治主張在兩岸是「憲法各表」，台灣未來解決問題可能也要透過憲法解決，他才會起心動念，不是為了賺錢而起心動念。

謝長廷指出，先前有個年輕人，質疑他是不是對民進黨主席賴清德沒信心、要找工作，「我聽了蠻難過」。

針對外界質疑此時赴大陸祭祖一事，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天重申，馬英九此行單純就是祭祖與帶學生交流，未預期會見到誰，至於陸方有誰要來見，他們則是客隨主便。（編輯：林克倫）1120326