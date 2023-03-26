謝長廷：宏都拉斯善根已斷 支持政府不比賽撒錢

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（中央社記者葉素萍台北26日電）駐日代表謝長廷今天說，把全民共享的6000元、總共1400億元，拿去鞏固宏都拉斯邦誼、拿去撒錢鞏固外交，還可以維持很久，但台灣沒這樣做；他認為，宏國善根已斷、佛陀也渡不了，不要與中國撒錢比賽，「這樣的政府我們支持」。

謝長廷下午出席「謝長廷：台灣與日本善的循環」新書發表會，媒體在問答階段問及宏都拉斯今天決定與中華民國斷交，外交部長吳釗燮任內有多國斷交，是否該負政治責任。

謝長廷回應說，台灣最早邦交國有120多個，經過政權輪替，現在也搞不清楚誰要負最大責任；對於宏都拉斯選擇斷交，他雖然主張善的循環，但有些人善根已斷、佛陀也渡不了，就不要再嘗試了。

謝長廷在新書發表會上提及對台宏斷交看法時說，如果把全民共享的6000元、總共1400億元，拿去鞏固宏都拉斯、拿去撒錢鞏固外交，其實還可以維持很久；如果把全民共享的全部預算3000多億元，拿來鞏固邦交也是會成功。

他指出，台灣沒這樣做，而是認為應由全民共享，不要與中國撒錢比賽，「這樣的政府我們支持」。

謝長廷說，中國還有6億人的月收入僅1000多元人民幣，中國為了在外交封殺台灣，撒錢不手軟；台灣這3000多億元應該拿來全民共享？還是拿去國際跟中國拚一下？這是選擇問題，也沒有絕對的對錯，但政府選擇還給人民。

他也以日本為例談及外交處境指出，台灣的外交面臨中國一再封殺打壓，也不是沒有委屈；但台灣把日本當做朋友，就不能讓朋友太為難，所以多採取低姿勢。

謝長廷提到，已故前日本首相安倍晉三曾在山口縣辦活動，致詞完後走過來，他伸手、安倍也伸手，兩人大大方方握了一下，這是很好的鏡頭；他事後將這張「安倍是背影」的照片發在臉書，聽說中國就向日本抗議要求拿掉，他當時說，「是在問我意見嗎？那我回答說不可以」。

謝長廷表示，外交官有職業外交官、政治任命兩種，職業外交官有完整資歷，通常會打高爾夫球、打橋牌、品酒，「我們都不會」；如果是在和平、承平時代，像他們去做外交官會漏氣，因為不知道紅酒是幾年份、來自法國哪個山莊。

謝長廷認為，當台灣身處困境、在泥淖奮鬥時，也許像他們這種政治任命外交官，就有優點。（編輯：林克倫）1120326