蘇清泉指選舉違法事證多 將對選務人員提刑事訴訟

（中央社記者王承中台北27日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，蘇清泉今天表示，經律師團隊閱覽選舉人名冊，發現很多難以置信的違法事證，對於犯法從事作票行為的選務人員，他決定提起刑事訴訟。

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉去年在九合一大選中以1萬多票差距落敗，提出選舉無效及當選無效訴訟，屏東地方法院25日勘驗12個投開票所，驗票程序尚未結束。蘇清泉日前表示，無法感受到法官公平審判，將不排除提出刑事告訴。

蘇清泉今天在國民黨文傳會主委洪孟楷、副主委林家興陪同下，在國民黨中央黨部召開記者會。蘇清泉指出，全屏東總共711個投票箱，而他的團隊要求驗127個票箱，但屏東地院卻只准驗12個，這是落差非常大的數字。

蘇清泉表示，去年選舉結束，他的律師團隊馬上向屏東地院聲請保全選舉證據，不到24小時就被駁回，再向高雄高等法院提出抗告，也很快被駁回，理由是選舉人名冊、選舉票、空白票、無效票及報告單等，全數封存在屏東選委會，有監視器、24小時保全，無保全必要。

蘇清泉指出，但他的律師團隊上週進行選舉人名冊勘驗時，才發現選舉人名冊等資料，不但沒有被完整保留，而是早就被拿到選委會辦公室，且發現有些都已被打開，封口也未彌封，跟法院駁回的理由有很大的出入，到底是誰開的也無人知，有沒有被動過手腳也無人知。

蘇清泉表示，當律師團隊調取選委會資料後發現，有100多個投開票所資料輸入異常，閱覽選舉人名冊也發現很多難以置信的違法事證，例如有一個人的印章代領好多票，也有一人的手印領一大堆選票，而主任管理員及主任監察員都沒有核章，還有印章不符也可領票。根本就是無法無天，徹底糟蹋台灣民主。

蘇清泉指出，他感到很無辜、很無奈也很無助。他認為多數選務人員很認真，但對於有些存心配合無良政客，而犯法從事作票行為的選務人員，他還是決定提起刑事訴訟，以明視聽。這次選舉的亂象如果沒有遏止，下一場選舉會變本加厲。

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蘇清泉說：「犧牲一個蘇清泉，喚回台灣長長久久的民主，是我持續走下去的原因與動力。」

洪孟楷指出，去年底九合一選舉後已經三個多月，但屏東縣長選舉開票過程的爭議持續存在，無法給全民、屏東縣民一個交代。選舉是民主社會給予人民最基本的權利，票票等值是最崇高的價值，但過程中發生不公不義的事情，是對民主法治最大的侮辱，要有真相，給屏東鄉親清楚的交代。（編輯：林興盟）1120327