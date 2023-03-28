推廣i僑卡 僑委會：提供僑胞高品質優惠

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）僑務委員會為提供僑胞更切合需要的精準服務，將原「僑胞卡」改版升級，定名為「i僑卡」，以全新虛擬數位卡作為跨境便民的服務新管道，委員長徐佳青今天說，希望能給予機票、機場過境、旅館住宿最好的服務，提供僑胞高品質的優惠。

僑委會今天召開記者會，邀集國內航空業者、免稅商店及知名飯店業者說明i僑卡優惠服務，徐佳青在致詞時說，非常多僑胞朋友在今天會有很多旅行機會，來訪台灣或是過境中，希望能給予在機票、機場過境、旅館住宿最好的服務，提供僑胞朋友方便、高品質的優惠。

徐佳青指出，從去年推出i僑卡後，全球許多僑胞朋友，已在線上進行辦理，未來不用再帶實體卡，只要帶著手機，走到哪刷到哪、走到哪驗證到哪，不管在買機票、機場過境、旅館住宿，只要有i僑卡就有優惠。

徐佳青也說，會持續提升i僑卡的功能，包括醫療健檢的服務，以及醫美的服務，會一一邀請廠商能夠加入i僑卡的服務行列；i僑卡在全球已有4000家各行各業的商店加入優惠服務方案，僑委會會持續精進，提供海外僑胞有更好的照顧與服務。

徐佳青表示，感謝航空公司、免稅商店等廠商給予很大的協助，也期待更多的國內旅館業加入i僑卡的行列，讓僑胞回台後在入住旅館時，就像回到自己家中。僑委會也會降低複雜度，讓不同年齡、區域、階層的人，都認為i僑卡非常好用，不會造成數位的落差。

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僑務諮詢委員楊信說，i僑卡數位化，可以下載到手機使用，相信年輕人會更加喜歡使用，期待僑委會再多找些配合廠商，然後再推動更多僑胞來使用i僑卡。

僑委會表示，僑胞如欲申請i僑卡，可上i僑卡網站（icard.Taiwan-World.Net/tw/latestTrend）下載填寫相關申辦表格，填寫足以識別個人的中英文姓名、性別、所在國別及電郵等基本欄位、上傳證明文件，經審核通過，即可享僑委會的優質服務及更安全的資安防護，亦可至僑委會或38個海外服務據點，由專人協助，一同持續為i僑卡注入新動能。（編輯：趙蔚蘭）1120328