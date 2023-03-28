蔣萬安滿意度六都墊底 陳時中：無行政經驗難免

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）前衛生福利部長陳時中在去年台北市長選戰落敗後淡出政壇，他今天受訪談及台北市長蔣萬安民調六都墊底時說，蔣萬安沒有行政經驗難免如此，應給蔣萬安更多時間把市政做好。

陳時中今天重拾牙醫身分出席一場潔牙衛教活動，宣導正確潔牙觀念。他在會前接受媒體訪問時說，他的出身是牙醫，在取得執照那一刻，就知道自己所承擔的社會責任。

陳時中提到當年與牙醫師賴弘明、蔡鵬飛討論，決定要讓台灣50%的人有正確潔牙知識，一直努力至今，中間他歷任行政院衛生署（衛生福利部前身）副署長、衛福部長等職務，仍秉持牙醫師精神，希望照顧更多人的健康。

當被詢及是否可能再回政壇，陳時中笑說，「我想也沒有真的離開」，至於是否繼續投入選舉就很難說，他的心態從未改變，社會哪裡有需要就去哪，不強求，但還是希望有服務的機會。

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媒體追問，台北市長選戰時的對手蔣萬安上任後，最近市長滿意度在六都墊底。陳時中表示，蔣萬安沒有真正的行政經驗難免會有些緩慢，應該給蔣萬安一些時間把市政做好，這才是市民之福，祝福蔣萬安把事情做好。

此外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，進入與病毒共存時期，20日起輕症確診者免通報隔離。身為前中央流行疫情指揮中心指揮官，陳時中說，之所以選這個時間點進行口腔衛教宣導，就是在脫下口罩後，口腔芬芳很重要，同時也透過和育成社會福利基金會合作，凸顯特殊需求者重要性，社會進步是看特殊需求者有沒有被照顧好，這是重要指標。（編輯：管中維）1120328