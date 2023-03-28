清明連假將至 林右昌：桃機應加開友善櫃台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

內政部長林右昌（前中）28日赴桃園機場視察清明節連假疏運整備情形，到航站視察安檢作業，了解出境托運行李檢查、人體掃描儀，以及出境自動通關查驗系統的實際運作。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場28日電）內政部長林右昌今天到桃園機場訪視清明節連假疏運整備情形時指出，因應可能的出國人潮，移民署及航警局要做好新一代自動通關系統的使用宣導，並加開親子友善櫃台。

林右昌下午抵達桃機，他分別在航警局及移民署國境事務大隊聽取簡報、頒發慰勉金後，轉往航站視察安檢作業，了解出境托運行李檢查、人體掃描儀，以及出境自動通關查驗系統的實際運作情況。

他接受媒體聯訪時表示，國境解封開放後，出國人口持續增加，目前出國人數已到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的6成左右，包括航警局及移民署工作負擔也逐步增加，今天視察除了肯定，也要慰勉過去辛勞。

林右昌也針對清明節連假疏運準備工作進行視察，他指出，要加強宣導新一代自動通關系統，讓民眾知道即便先前沒有登記也同樣可以使用自動通關，新系統可同時完成註冊及通關作業，內政部已爭取預算，在未來3年要全面汰換為新一代自動通關系統，方便國人進出。

他說，因應接下來的出國人潮可能每天高達8、9萬人次，航警局、移民署應思考規劃能在每天尖峰時段增開親子友善櫃台，因為12歲以下不能使用自動通關，為方便要出國遊玩的親子，應加開親子友善櫃台方便人流的疏導。

林右昌指出，在過去很長的時間內，包括疫情、非洲豬瘟等都有賴航警局及移民署一起努力，相關績效非常好，也成功為國人把守邊境，守護大家健康及安全，他給予相關工作人員加油及鼓勵。（編輯：戴光育）1120328

內政部長林右昌（左）28日赴桃園機場視察清明節連假疏運整備情形，並分別在航警局及移民署國境事務大隊聽取簡報、頒發慰勉金。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月28日