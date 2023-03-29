六張犁政治受難者墓園遭毀 監委申請調查

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（中央社記者陳俊華台北29日電）監委范巽綠今天說，台北市戒嚴時期政治受難者墓園位於六張犁公墓的竹林遭毀，即使被指定為文化資產地點，保存措施仍有疏漏；政府機關的相關行政作為是否妥適，已申請自動調查。

范巽綠透過新聞稿表示，不義遺址的保存是「促進轉型正義條例」明定的4大任務之一。促進正義轉型委員會在民國110年公告審定228事件不義遺址25處、111年公告審定白色恐怖不義遺址17處。

范巽綠說，102年間國家人權博物館籌備處啟動白色恐怖史蹟點的調查研究計畫，揭露62處相關的歷史現場；10年來不義遺址的調查研究，保存和教育推廣或有進展，但也有許多爭議。

范巽綠指出，82年間政治受難者徐慶蘭的弟弟曾梅蘭的口述歷史紀錄中表示，收到哥哥託夢被葬在竹林下方，最終在六張犁墓園找到200多名政治受難者的一小方墳塚，過去40年受白色恐怖槍決者的歷史現場才首見天日。但近日發生六張犁墓園竹林被毀事件，即使被指定為文化資產地點，保存措施仍有疏漏。

范巽綠說，常有相關場所遭毀損或保存不力的報導，為使保存不義遺址的轉型正義任務能持續推動，並透過不義遺址空間保存、歷史記憶重建與再利用規劃，轉化成為全體人民集體記憶及法治教育場所，邁向落實自由民主憲政秩序的目標。

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范巽綠說，全台灣被審定為曾大規模侵害人權的「不義遺址」，有的被保留、有的已改建。從38年到57年間的白色恐怖高峰期，政治犯都曾停留過的警總軍法處，已成知名五星級飯店、東本願寺則成西門町商場，竟未能公告為不義遺址，相關單位沒有積極作為，標示或記憶重要地點。

范巽綠表示，有關已公告不義遺址空間保存、歷史記憶重建與再利用規劃的相關整體計畫、已公告不義遺址進行相關招標或委託研究案的辦理情形、對於尚未審定的不義遺址調查研究及評估作為情形、對於不義遺址相關配套法令規範的辦理情形等，進一步瞭解必要，已申請自動調查。（編輯：趙蔚蘭）1120329