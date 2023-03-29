王世堅挑戰何志偉要參選到底 賴坤成盼台東換人選

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（中央社記者葉素萍台北29日電）民進黨立委初選今天展開首波分區協調，台北市議員王世堅挑戰現任立委何志偉，王世堅向提名小組表達「堅持參選到底」；前台東縣立委賴坤成挑戰現任立委劉櫂豪，他認為換人選，對民進黨好、對台東也好。

民進黨3月24日立委初選登記結束，共有15個兩人以上登記的選區，提名策略小組成員依據責任區域分工，並將於4月11日前完成初選前協調作業。

民進黨2024大選提名策略小組下午展開首波協調，邀請台北市第2選區（士林大同）、台北市第7選區（松山信義）、台東縣、嘉義市、嘉義縣等多個選區參選人協調。

王世堅投入台北市第2選區初選，挑戰綠色友誼連線立委何志偉。王世堅在協調後受訪表示，他向提名小組成員清楚表達「堅持參選到底、堅持初選程序正義」，黨也尊重他。

王世堅重申，「我信賴，但是我不信邪，所以才會登記初選」，雖有人以「誠信條款」的「誠信」羞辱他，但社會自有公評。

在壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前宣布不登記參選2024立委後，台北市第3選區（中山松山）無人登記。王世堅重申，他不會參選這區，因為他曾兩次輔選吳怡農，「媒人婆怎能自己上花轎」，他相信，黨有優秀人選會參選中山松山區，屆時他也一定全力支持。

台北市議員許淑華、洪健益登記台北市第7選區（松山信義）初選。

許淑華在協調會後受訪表示，提名小組詢問她是否接受「協調民調」，她當場表達願意接受，因為不希望黨內互打、內部廝殺激烈；但洪健益受訪時表示，不接受協調式民調，他希望訂出初選民調日期，跟許淑華一較高下。

台東縣則有立委劉櫂豪、前立委賴坤成登記。

賴坤成說，初選登記前，還是有來自各方的壓力，叫他不要登記、讓劉櫂豪再選一次，但他認為，縣長立委、立委縣長，連續20年來，都是劉櫂豪在選，資源越拿愈多、選票愈來愈差；換人選，對劉櫂豪好、對民進黨好、對台東也好。

民進黨嘉義市立委王美惠遭遇嘉義市議員黃露慧、前嘉義市議員凌子楚挑戰。

王美惠今天在提名小組協調後受訪表示，她表達自己是現任立委、一定要參選，希望黨中央去協調其他人，黨內要團結、沒有分裂本錢。（編輯：林興盟）1120329