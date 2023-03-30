退將以學術研討名義赴中 蔡明彥：規避法規

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（中央社記者吳昇鴻台北30日電）國安局長蔡明彥今天指出，中國24日舉辦兩岸抗戰史研討會且有退將參與，此為以「學術交流」名義進行交流，規避兩岸人民關係條例、國家機密保護法，規範退將不得從事的活動。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥，率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

民進黨立委羅致政質詢提及，海軍退役少將夏復翔與前立委羅志明涉引介48名退將赴中統戰，名單包含前國安會組長少將官本鯤曾受邀赴中10次，是否為中國進行大規模或計畫性的滲透行動。

蔡明彥表示，中國滲透為全面性，各層級軍官都會被接觸，而對岸運作模式經常透過相關代理人、政界人物或退役軍官吸收同袍，並透過舊誼方式進行聯繫和交往。

前總統馬英九赴中訪問，昨天參觀南京大屠殺紀念館。羅致政詢問，赴中祭祖或到中山陵祭拜等活動如「馬英九模式」，退將是否循這樣模式參與活動。蔡明彥回應，中國國台辦主任宋濤進入中國台辦系統後，此類促統動作相當多。

蔡明彥指出，中國24日舉辦兩岸抗戰史研討會且有退將參與，以學術進行交流，規避「兩岸人民關係條例」、「國家機密保護法」規範退將不得從事的活動。

退輔會副主委李文忠在個人社群媒體群組表示，退輔會現有退將人數約2400人，多數退將立場為「堅持國共不兩立、拒絕赴中，就算赴中掃墓、探親或旅遊都會堅持原則」。

李文忠表示，退輔會立場為榮民赴中探親、旅遊或經商是國民的權利，應予尊重，不容各界污名化，「但我們一再提醒要求三不原則，就是不接受媒體採訪、不發表政治言論，以及對中方統戰伎倆要有警覺性」。（編輯：蘇龍麒）1120330