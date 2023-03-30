駁台供鉅款與迦納建交傳言 蔡明彥：中國認知作戰

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（中央社記者吳昇鴻台北30日電）總統蔡英文甫出訪，有媒體報導台灣為建交，擬透過金援外交向西非國家迦納送出鉅款。對此，國安局長蔡明彥今天澄清，此為中國認知作戰手法，散播錯假訊息。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥，率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

有媒體報導，台灣去年將時任外交部亞太司副司長張鈞宇調任奈及利亞公使，與迦納進行秘密外交磋商，以互設代表處為短期目標、實現建交為最終目的，報導還稱，張鈞宇輕信當地「與蔡英文總統關係密切」台籍政治掮客，向迦納決策高層送出300萬美元、捐助2000萬美元助迦納還債。

對此，民進黨立委羅致政詢問，報導真實性存疑，且難以找到內文引用所謂的社群媒體，國安局是否熟悉這類訊息操作。

蔡明彥指出，這個手法為中國傳統認知作戰、散播爭議訊息的通常做法，會密切注意此消息的傳播。

蔡明彥表示，明年總統選舉前，預判中國會有非常多介入選舉的動作，國安局對於不同滲透或介選的行動樣態皆有掌握。

外交部發言人劉永健今天在外交部例行記者會回應媒體詢問表示，該報導中所謂旅外台商與總統熟識等內容，純屬虛構情節。

劉永健說，「這種惡意引用，並附和境外親中媒體的錯假訊息，打擊台灣外交空間的做法，刻意以事實不符消息混淆視聽，外交部予以譴責」。

劉永健表示，張鈞宇目前為奈及利亞公使，並強調駐外人員的輪調都有機制運作。（編輯：翟思嘉）1120330