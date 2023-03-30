投資協定遭擱置 中國大使：中歐應向前看

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（中央社台北30日電）中國駐歐盟大使傅聰近日針對「中歐全面投資協定」因制裁與反制裁而遭擱置的情況表態說，中歐應該向前看，中方已向歐方提出同時解除制裁的提議，也對歐方的其他提議持開放態度。

中國駐歐盟使團官網28日刊出比利時雜誌「外交世界」（Diplomatic World）對傅聰的專訪，傅聰針對中歐全面投資協定（EU-China Comprehensive Agreement on Investment）能否在中短期內解凍一事作了相關表示。

他說，「很遺憾，目前該協定由於制裁被擱置了。我不想再追溯歷史，討論在制裁問題上到底誰對誰錯，因為這種討論不會有結果」。

傅聰指出，「我們應該向前看，我已向歐方同事提出同時解除制裁的提議，也對歐方的其他提議持開放態度。只要是基於平等和互利基礎上的解決方案，我們都願意考慮」。

他強調，「這份協議是互利共贏的，不是誰對誰的恩賜，協議往前推進需要雙方共同努力」。

傅聰並說，中共中央政治局委員、國務委員王毅去年底曾明確指出，「友好是中國對歐政策的主基調，合作是中國對歐政策的總目標」。中方將密切中歐高層往來和戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠。

傅聰談到，中歐投資協定經過7年、35輪談判而達成，中方首次對所有行業作出市場准入承諾，迄今為止開放程度最高，涵蓋領域不僅限於製造業等行業，還包括新能源、雲計算、金融服務、醫療服務等領域，能在很大程度上解決歐方經濟界對中國市場准入的關切。

他表示，雙方還就補貼透明度、國有企業、禁止強制技術轉讓等達成協議，有利於為企業提供公平、可預期、透明的營商環境。

此外，雙方在協定中還納入可持續發展重要承諾，「應該說，這份協定對雙方經濟界都是重大利多，有利於將中歐經貿關係提升到新的水平」。

中國與歐盟於2020年底完成「中歐全面投資協定」談判，但翌年雙方因涉及新疆議題的制裁與反制裁而鬧僵，歐洲議會凍結審批協定，導致協定擱置至今。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120330