賴副總統：守護台灣主權挑戰大 需靠眾人團結合作

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（中央社記者賴于榛台北30日電）副總統賴清德今天說，守護台灣主權的挑戰比過去還要大，眾人應該要團結、合作一起努力，才能如同南投補選一般，在不被看好情況下，守住台灣主權。

賴副總統晚間出席「2023台灣國家聯盟募款餐會」，他致詞時表示，民主前輩過去推動民主，對抗專制獨裁的國民黨，因為大家團結打拚，已經度過那個黑暗的年代，但未來守護台灣主權的挑戰比過去還要大、還要強。

賴副總統說，守護台灣主權就是要確定讓台灣民主繼續發展、維持和平，讓過去所有打拚而來的經濟發展要繼續下去，這也是台灣每一位有志人士應該要完成的使命，雖然這個使命很艱難，但若南投立委補選這仗民進黨可以贏，相信只要團結，台灣主權這件事情也會守得住。

賴副總統表示，大家一開始不看好民進黨能贏得南投補選，但蔡培慧條件好也很努力，獲得南投民眾肯定，再來最重要則是民進黨與民主力量都團結。

賴副總統指出，大家知道南投這次補選牽涉整個民主運動，一旦失敗士氣崩盤，絕對不利台灣前途發展，因此不只南投黨內同志團結，南投民眾也願意給民進黨一次機會，讓民進黨在第一線承擔台灣未來前途的機會，「這就是蔡培慧的勝選關鍵」。

賴副總統表示，團結很有力量，只要團結、合作一起努力，相信未來就算如何艱難，一定有辦法順利守護住台灣主權，維持民主、和平與繁榮。

賴副總統說，總統蔡英文為了台灣前途正過境美國，開拓台灣的國際生存空間，在這艱難時刻十分努力，大家也應該站在每個重要的地方，充分發揮力量，「協同作戰一定會成功」。（編輯：蘇志宗）1120330