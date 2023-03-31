紐西蘭國會成立友台小組 歐江安籲挺台加入CPTPP

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北31日電）紐西蘭國會成立跨黨派友台小組，已有22位跨黨派議員響應加入。對此外交部表達感謝與祝賀，駐紐西蘭大使歐江安表示，友台小組開創台紐歷史新頁，也呼籲紐西蘭國會支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

外交部今天發布新聞稿表示，紐西蘭國會首度由跨黨派議員主動發起「國會跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan ），29日晚間在國會行政首長大樓會議廳舉辦成立大會。

外交部指出，該小組成立初期獲22位跨黨派議員響應加入，其中包括紐國勞工黨、國家黨、綠黨及行動黨等主要政黨。

外交部表示，台灣政府為表達祝賀，安排由外交部長吳釗燮及立法院「台灣與紐西蘭國會友好聯誼會」會長、民進黨立委林楚茵預錄影片致意，駐紐西蘭大使歐江安也應邀致詞。

國家黨議員歐康納（Simon O'Connor）致詞表示，歡迎跨黨派議員加入支持台灣的行列；執政勞工黨議員李瑞（Ingrid Leary，另譯：利里）也說，台紐經貿往來密切且雙方共享民主、自由與人權價值，盼友台小組讓雙方交往更為深厚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐江安致詞時表示，友台小組的成立開創台紐歷史新頁，呼籲紐西蘭國會支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

外交部長吳釗燮在影片中強調，成立紐西蘭國會友台小組，為台紐關係設立里程碑，在台紐經貿合作協定的10週年成立別具意義，且台紐同為「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA）創始會員，期盼全面深化雙方交流。 （編輯：翟思嘉）1120331