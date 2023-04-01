台南飛日本仙台包機首航 黃偉哲：盼兩市交流更頻繁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南1日電）台南直飛日本仙台的包機今天首航，台南市長黃偉哲率市府團隊搭乘，前往仙台等地拜會行銷台南。他表示，希望透過包機啟動，帶動台灣南部和日本東北地區更緊密交流。

黃偉哲在仙台接受當地媒體訪問時說，台南與仙台從2006年締結友誼城市以來，在經濟、文化、農特產品等方面交流相當頻繁；即便是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，仙台市也協助台南在日本行銷，對於這樣深厚情誼，一定要親自當面致謝。

明年是台南進入世界貿易舞台的400年紀念（台南建城400年），黃偉哲也邀請仙台的好朋友們，歡迎到台南感受最有台灣代表性的文化與美食，讓兩市的情誼更深厚，「與台南一起、世界交陪」。

被問到在仙台最期盼的事情是什麼時，黃偉哲也打趣地說，「等不及品嚐當地的美食」；日方接機人員則拍胸脯保證「絕對讓您滿意」。

台南與仙台從2006年締結友誼城市，這幾年交流熱絡，這次在台灣虎航鼎力支持下，實現包機直航。台灣虎航航班IT-8150班機型號A320，座位數達179個，機位相當熱賣，3月初訂位已超過7成。（編輯：孫承武）1120401