藍營北市立委初選煙硝味濃 黃呂錦茹：速戰速決

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）國民黨立委初選開跑，北市部分選區煙硝味濃厚。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今晚表示，清明連假過後，將很快啟動黨員投票及民調作業以一決勝負，盡快速戰速決。

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，台北市議員徐巧芯對戰立委費鴻泰，雙方攻防不斷，掀起世代交替風波。

徐巧芯今天上午先到北市吳興市場拜票，隨後轉戰中崙市場碰到費鴻泰，徐巧芯當面追問對方是否要進行公開辯論時不慎跌坐在地上，她宣稱遭人推擠。

對此，黃呂錦茹晚間告訴中央社記者，她先前已提醒費鴻泰身為現任立委，要有接受他人挑戰氣量，且須以黨及總統選舉的大局為前提考量，其他發言則要審慎，她認為費鴻泰有聽進相關建言。

她說，徐巧芯近日積極爭取選民認同，行銷訴求及動作不少，但非惡意，她會再找時間進行溝通，希望大家能多加冷靜，並就政見進行論述，不要因此讓外界看笑話。

黃呂錦指出，清明連假過後，將很快啟動黨員投票及民調作業以一決勝負，盡快速戰速決。台北市長蔣萬安也相當關心初選過程，本有意幫忙協調，但現階段仍將先尊重初選機制。（編輯：戴光育）1120402