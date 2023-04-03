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黃偉哲東京拜會謝長廷 讚台日關係躍進推手

2023/4/3 11:57（4/3 12:16 更新）
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台南市長黃偉哲（前右）率市府團隊前往日本參訪，3日於東京拜會駐日代表謝長廷（前中），並致贈印有台日國旗的蘭花。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年4月3日
台南市長黃偉哲（前右）率市府團隊前往日本參訪，3日於東京拜會駐日代表謝長廷（前中），並致贈印有台日國旗的蘭花。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年4月3日
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市長黃偉哲率市府團隊前往日本參訪，今天於東京拜會駐日代表謝長廷，交流地方外交推動經驗，黃偉哲稱讚謝長廷任內貢獻重大，是台日關係躍進的重要推手。

台南市政府上午發布新聞稿指出，謝長廷在與黃偉哲會談時表示，近年來駐日代表處推動民間與地方城市交流，從最基層讓更多日本民眾認識台灣，台南與日本有深厚歷史淵源，在推動台日關係上有相當好的基礎與優勢。

黃偉哲則說，3月初到日本參加東京食品展時，就很感謝謝長廷對台南的諸多協助，此次藉由首次仙台直航包機機會，拜會仙台、宮城、埼玉、前橋等地方政府及企業，希望在行銷台南與農特產品同時，也能讓雙方情誼更加深厚、穩固。

黃偉哲進一步表示，正如謝長廷所說，台南與日本間有悠久歷史淵源，無論是修築台南水道的工程師濱野彌四郎，或是修復赤崁樓的日治時期最後一任台南市長羽鳥又男，到近年來遭遇天災時的相互支援，都證明台日交流十分悠久。

黃偉哲並致贈印有台日國旗的蘭花給謝長廷，感謝謝長廷推動台日關係的貢獻，也期盼台日友誼長存。（編輯：謝雅竹）1120403

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