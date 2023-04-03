雲林500會挺賴清德 廣告車號召加入雲林信賴之友會

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（中央社記者黃國芳雲林縣3日電）民間團體「雲林500會」行動支持副總統賴清德更上層樓，今天啟動廣告車號召大家加入「雲林信賴之友會」，民進黨雲林縣黨部希望活動在全國遍地開花，讓更多民眾加入。

雲林500會於2024挺賴清德，雇用廣告車自今天起繞行斗六市大街小巷，號召大家加入將成立的「雲林信賴之友會」，「雲林500會」會長林世堯、民進黨雲林縣黨部主委林金忠及民進黨雲林縣黨部副執行長邱世文等人，今天在斗六市圓環一起啟動宣傳廣告車。

林世堯接受媒體聯訪表示，台灣正處於生存發展的關鍵時刻，需要大家團結力量，因此號召更多民眾一起站出來並加入「雲林信賴之友會」；強調賴清德有國際觀、經濟觀、國家意識強，且在艱苦環境中長大，最了解民間困苦，相信賴清德會是一名好總統。

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林金忠指出，號召民眾加入「雲林信賴之友會」，為民間團體雲林500會自發性活動，2024年總統選舉，對台灣未來及民主是重要一戰，希望這樣的活動能在全國各地遍地開花，讓賴清德在2024年順利當選總統。

邱世文表示，目前全國信賴之友會還在籌備中，未來正式成立後，支持者若要加入，可搜尋民進黨黨部網站就可加入，或搜尋「雲林500會」也能加入，希望有更多民眾一起加入挺賴清德行列。（編輯：陳仁華）1120403