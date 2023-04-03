賴清德錄童書 蘇巧慧：被公共事務耽誤的說書人

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民進黨立委蘇巧慧（右）邀請副總統賴清德（左）一同在她經營的podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」中錄製兒童繪本，稱讚賴副總統根本是被公共事務耽誤的說書人。（蘇巧慧辦公室提供）中央社記者王承中傳真 112年4月3日

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（中央社記者王承中台北3日電）民進黨立委蘇巧慧近日邀請副總統賴清德一同在她經營的podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」中錄製兒童繪本。蘇巧慧今天表示，賴副總統聲音變化豐富，完美詮釋角色心情，「根本是被公共事務耽誤的說書人」。

明天就是兒童節，蘇巧慧今天發布新聞稿指出，她經營的podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」近日邀請賴副總統一同錄製兒童繪本「飛吧 老虎飛吧」。她說，錄音過程十分順利，賴副總統聲音變化豐富，完美詮釋角色心情，還會用不同語調表現旁白與角色對白，「根本是被公共事務耽誤的說書人」。

蘇巧慧表示，賴副總統句子之間流露出豐富的情感，聲音的起伏張力拿捏的恰恰好，還能配合故事劇情製造各種音效。她說，「平常嚴肅的賴副總統，瞬間變身成說故事達人阿德叔叔，讓我真的忍不住直接笑場」。

賴副總統則表示，過去在台南市長任內曾為小朋友念故事書，不過這是他第一次錄製童書podcast，因為看不見小朋友的反應，更要充分展現聲音表情，是相當不一樣的體驗；他相當喜歡該本童書內容，不僅富有寓意，故事情節也很生動、非常引人入勝。

賴副總統指出，很開心能夠和蘇巧慧一起錄製童書podcast，蘇巧慧的聲音很適合念童書給小朋友聽，也肯定podcast頻道長期錄製童書，用故事幫助父母陪伴孩子成長。

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蘇巧慧則表示，很感謝這次賴副總統錄製兒童節特輯，甚至配合表現出誇張的音效，讓故事內容更豐富、精彩。

蘇巧慧辦公室指出，蘇巧慧成立podcast頻道3年多，開播至今已播出超過150集，累積播放次數破百萬，致力推廣本土故事繪本、推廣母語教育。賴副總統與蘇巧慧除合錄「飛吧 老虎飛吧」，更一同錄製「台語小教室」，在節目尾聲教導聽眾「會飛的物體」的台語。（編輯：林興盟）1120403