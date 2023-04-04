林智堅臉書發千字文 網：紛擾會過去建設會留下

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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）前新竹市長林智堅今天在臉書發出千字文，除向他的家人感謝過去多年包容、祝他的孩子兒童節快樂，也在文末細數過去政績，有網友留言給予肯定，「紛擾會過去，建設會留下」。

過去新竹市政府舉辦兒童藝術節「風的運動場」是孩童每年最期待的活動之一，但今年新竹市長高虹安將新竹兒藝節轉型以藝術和科技體驗為主，市議員批評讓市民感到失望，「這是在走回頭路」。

林智堅凌晨在臉書（Facebook）發文表示，過去因工作關係，雖然忙，但總可以回到家和太太聊天、抱抱孩子，但在去年選舉那段日子，忙到幾乎沒時間和家人吃頓飯，只能趁著晚上和孩子短暫視訊，那種對家人思念與虧欠，令他難熬。

林智堅表示，大兒子已五年級、二兒子三年級，妹妹則已經小學一年級，他擔任市長職務早出晚歸，許多重要節日總是扮演市民的市長，而不是盡責的爸爸。

林智堅說，突如其來的轉變和挫折，反而讓他在家庭生活中得到更多，今天將和妻子、三個孩子，第一次一起度過屬於一家人的兒童節，不再是於兒童藝術節活動現場上匆匆的招呼。

林智堅說，過去的努力，不僅希望自己的孩子們好，也希望在這座城市生活的孩子們都好，給大家更好的未來。

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林智堅也在文末細數過去政績，包括建設新竹市立馬偕兒童醫院、通學步道、改造新竹市立動物園、推動新校園運動、新竹市公立國中小班班有冷氣、舉辦兒童藝術節、萬聖大遊行、仲夏藝文季等活動。

林智堅的文章PO出後，截至上午11時已吸引7000多人按讚、400多則留言，有網友說，「過去8年建設很多，感受到滿滿幸福」、「謝謝你在這8年的兒童節都有精彩活動，讓孩子有不同回憶點」、「感恩在一團混亂的雙寶育兒路上遇到您」、「紛擾會過去，建設會留下」。（編輯：張銘坤）1120404